500 доларів на місяць. Нардеп Беленюк вимагає підвищити розмір стипендій для чемпіонів



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Жан Беленюк зазначив, що чимало спортсменів живуть на одну зарплатню від міністерства, тому стипендія у розмірі $1 тис. може бути суттєвою допомогою для підготовки Фото: borba.com.ua

«Стипендії потрібно підіймати хоча б удвічі», - вважає «слуга народу»

Розмір преміальних чемпіонам світу, Європи і Олімпійських ігор не підвищувався з часів Януковича. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив видатний український борець греко-римського стилю, депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк. За його словами тепер ситуація зрушила з місця і відповідний указ вже на столі глави держави. «Бракує тільки підпису президента. Ми чекаємо, коли він підпише указ про підвищення премій для спортсменів, які показують високі результати. Розмір преміальних не підвищувався з часів Януковича. На той час 12 тис. грн. дорівнювали $1,5 тис. Наразі 12 тис. грн. – це менше $500. На мій погляд, премії в будь-якому випадку треба підіймати хоча б удвічі. Та й то це менше, ніж показники інфляції і просідання національної валюти. Але хоч якось, потихеньку, але підтримувати спортсменів треба. Я не кажу про професійний бокс, теніс, там, де мільйонні гонорари. Але такі види як боротьба, гімнастика, легка атлетика, хоча вона й у середньому становищі, на мій погляд, бо у них багато закордонних стартів, фінансувати зобов’язані», - вважає Беленюк.

Депутат зазначив, що чимало спортсменів живуть на одну зарплатню від міністерства. Тому стипендія в розмірі $1 тис. може бути суттєвою допомогою для підготовки.

«У деяких випадках, спортсменам, які вже не молоді, в яких є родина і діти, це допомогатиме нормальному життю і покриватиме побутові витрати. Зважте, що спортсмени постійно на зборах, дружина/чоловік з дитиною сидять вдома і якщо при цьому бракує грошей, виникають непорозуміння. Не кожна жінка зрозуміє, навіщо займатися спортом, псувати здоров’я і не отримувати адекватних заробітків. Деякі спортсмени з 365 днів впродовж року 300 проводять на зборах, у дорозі і на змаганнях. Тому дуже важливо, щоб оплата цієї праці була пристойною», - наголосив борець-нардеп.

Нагадаємо, 16 вересня Жан Беленюк приніс збірній України першу нагороду на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби, що пройшов у Казахстані. 28-річний киянин завоював золоту медаль у ваговій категорії до 87 кг і став дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

Нещодавно Беленюк заявив, що повністю зосередиться на політиці після Олімпіади в Токіо у 2020 році.