Звільнення Зміїного відкрило шлях для вивозу агропродукції

Після звільнення острова на Одещині з’явився прохід для суден

Два барже-буксирні склади вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія

Завдяки звільненню Зміїного від російсько-окупаційних військ з’явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивозу агропродукції, зокрема зерна. Про це повідомили у пресслужбі державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

«Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу річка Дунай–Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію»,– мовиться у дописі.

Два барже-буксирні склади компанії «Краншип» вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія через гирло Бистре.

Нагадаємо, Збройні Сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації по звільненню острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Тим часом окупанти намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України.

Також РФ вивозить український врожай і намагається продати його як свій. Журналісти показали масштаби та шляхи вивезення зерна Росією з України.

Читайте також: