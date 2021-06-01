Мінкульт назвав найпопулярнішу область серед українських туристів

Цьогоріч більш ніж половина респондентів (53,1%) планують провести відпустку в Україні

Одеська область – найпопулярніший серед регіонів туристичний напрям в Україні. Про таке свідчать дані дослідження, повідомили в пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України.

Згідно з дослідженням, більш ніж половина респондентів (53,1%) планують провести відпустку в Україні, і лише кожен десятий – виїхати за кордон. Серед тих, хто планує відпустку в Україні, – 44,5% прагнуть відпочивати за межами своєї області. Решта планують відпочивати вдома або в межах своїх областей.

Найбільше – 17,4% людей – проголосували за відпочинок на Одещині. А найпопулярнішим морським курортом стала Затока, природним – Асканія-Нова, міським – Києво-Печерська Лавра та Старе місто Львова.

іністерство культури та інформаційної політики України

Крім того, за даними опитування, 42,2% вкрай рідко або ніколи не подорожують країною, і це залежить від віку. Серед категорії 60+ 40% опитаних взагалі не подорожують, зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на червень. Зокрема, з 1 по 8 червня в південних областях синоптики прогнозують дощі з грозами. З 9 по 14 червня - без опадів, а ось з 15 по 20 червня знову очікуються дощі і грози.