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    Мінкульт назвав найпопулярнішу область серед українських туристів

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    Найбільше &ndash; 17,4% людей &ndash; проголосували за відпочинок на Одещині - Мінкульт назвав найпопулярнішу область серед українських туристів
    Найбільше – 17,4% людей – проголосували за відпочинок на Одещині
    Фото з відкритих джерел

    Цьогоріч більш ніж половина респондентів (53,1%) планують провести відпустку в Україні

    Одеська область – найпопулярніший серед регіонів туристичний напрям в Україні. Про таке свідчать дані дослідження, повідомили в пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України.

    Згідно з дослідженням, більш ніж половина респондентів (53,1%) планують провести відпустку в Україні, і лише кожен десятий – виїхати за кордон. Серед тих, хто планує відпустку в Україні, – 44,5% прагнуть відпочивати за межами своєї області. Решта планують відпочивати вдома або в межах своїх областей.

    Найбільше – 17,4% людей – проголосували за відпочинок на Одещині. А найпопулярнішим морським курортом стала Затока, природним – Асканія-Нова, міським – Києво-Печерська Лавра та Старе місто Львова.

    іністерство культури та інформаційної політики України

    Крім того, за даними опитування, 42,2% вкрай рідко або ніколи не подорожують країною, і це залежить від віку. Серед категорії 60+ 40% опитаних взагалі не подорожують, зазначили в міністерстві.

    Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на червень. Зокрема, з 1 по 8 червня в південних областях синоптики прогнозують дощі з грозами. З 9 по 14 червня - без опадів, а ось з 15 по 20 червня знову очікуються дощі і грози.

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    Теги: Мінкульт відпочинок Одещина Затока відпустка
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    Мінкульт назвав найпопулярнішу область серед українських туристів