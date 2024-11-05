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Чому Samsung досі працює в Росії? Дипломат пояснив позицію офіційного Сеула

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чому Samsung досі працює в Росії? Дипломат пояснив позицію офіційного Сеула
Відомо, що Samsung продовжує продавати техніку в РФ за «сірими схемами», попри заяви про припинення діяльності на території країни
фото з відкритих джерел

Посол України назвав компанії, проти яких Корея застосувала санкції через агресію Росії 

Корейські компанії Samsung та Kia Motors на початку вторгнення заявляли про замороження своєї діяльності у Росії, але продовжують там працювати. Українська сторона на постійній основі доносить цю проблему офіційним особами і представникам ділових кіл. Про це в інтервʼю «Главкому» повідомив посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко.

«Щодо урядової політики Республіки Корея по відношенню до Росії, хотів би зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення південнокорейський уряд ухвалив рішення щодо приєднання до міжнародних економічних санкцій проти РФ шляхом відключення низки російських банків від фінансової мережі SWIFT, заборони експорту до РФ стратегічних матеріалів подвійного призначення, призупинення інвестицій у російські казначейські облігації, призупинення фінансових операцій з Центральним банком Росії, банком «Росія», Фондом національного добробуту РФ та російським фондом прямих інвестицій», – заявив дипломат.

За його словами, з липня 2024 року уряд Республіки Корея у відповідь на укладення під час візиту Путіна до Пхеньяна 19 червня 2024 року договору про всеохоплююче стратегічне партнерство між КНДР і РФ, запровадив санкції проти чотирьох юридичних осіб: 

  • російських судноплавних компаній ТОВ «Трансморфлот» і ТОВ «М-Лізинг»;
  • кіпрської судноплавної компанії IBEX Shipping Inc. (були задіяні у перевезенні значного обсягу військових вантажів між КНДР і РФ) та компанії «Євромаркет» (розташована в Південній Осетії, брала участь у продажу російських нафтопродуктів до КНДР);
  • чотирьох російських суден: Patriot, Neptun, Bella і Bogatyr. Вони постачали нафту в КНДР, здійснюючи її перевалку на північнокорейські судна в порушення відповідних резолюцій Радбезу ООН.

Пономаренко пояснив, що ТОВ «Трансморфлот» є власником суден Lady R і Maia-1, щодо яких Республіка Корея запровадила санкції у квітні та травні 2024 року ТОВ «М Лізинг» належить судно Angara (під санкціями Республіки Корея від квітня 2024 р.), а IBEX Shipping Inc. – судно Maria (під санкціями Республіки Корея від травня 2024 р.).

Також за словами посла, у вересні 2024 року Корея вчетверте (після березня 2022 р., квітня 2023 р. і лютого 2024 р.) посилила обмеження на експорт промислових товарів до РФ і Білорусі. Відповідний перелік було розширено за рахунок таких категорій товарів як металорізальне обладнання, деталі верстатів, частини оптичного обладнання, датчики (додано 243 позиції, їх загальна кількість у списку зросла до 1402). Поставки зазначеної продукції заборонено, оскільки потенційно вона може бути використана у військових цілях, додав він.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз ІІІ покарав компанії, які продовжують діяльність на території Росії під час продовження війни в Україні. Йдеться про південнокорейську Samsung, яка продовжує продавати техніку в РФ за «сірими схемами», попри заяви про припинення діяльності на території країни.

Водночас стало відомо, що сервіс Samsung Pay розриває роботу з російською платіжною системою «Мир».

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Теги: росія Південна Корея санкції експорт відключення обмеження

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