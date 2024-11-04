Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдеп США заявив, що Росії не вдалось зірвати демократичні вибори у Молдові

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Держдеп США заявив, що Росії не вдалось зірвати демократичні вибори у Молдові
Держдеп США заявив, що у Молдові вибори пройшли демократично
фото з відкритих джерел

Попри фінансування та брудні ходи росіяни не змогли завадити демократичним виборам у Молдові

Незважаючи на спроби Росії зірвати президентські вибори в Молдові через фінансування, підкуп і використання брудних технологій, Кремлю не вдалося підірвати демократію в цій країні. Про це повідомляє Укрінформ. 

Так перемогу Маї Санду на президентських виборах у Молдові прокоментував речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Росія зробила все можливе, щоб зірвати вибори та підірвати демократію в Молдові», – наголосив представник Держдепу США.

Він зазначив, що росіяни намагалися незаконно фінансувати кампанію проросійського кандидата через підкуп виборців, поширення дезінформації та кіберзлочинну діяльність. Проте, за його словами, ці зусилля Кремля зазнали невдачі.

«Народ Молдови висловив свою позицію та змусив почути свій голос», – підкреслив речник Держдепартаменту США.

До слова, партія соціалістів не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови. Соціалісти вважають «справжнім» переможцем свого кандидата Олександра Стояногло. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.

До слова, президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої привітав її з перемогою на виборах.

Читайте також:

Теги: росія вибори прокурор фінансування Володимир Зеленський Facebook президент Майя Санду відео росіяни Молдова Держдепартамент США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві
Тютюнова фабрика у Києві виготовляла підроблені сигарети відомих світових брендів (фото)
Сьогодні, 12:48
Ситуація на фронті у звіті ISW
ЗСУ мають успіх на території РФ, а росіяни на Харківщині – карти ISW
2 листопада, 06:09
ЗСУ міцно тримають позиції на Донбасі
Зимова кампанія на горизонті. На Харківському напрямку росіяни можуть активізуватися
28 жовтня, 15:00
Речник: Наразі тривають заходи щодо відновлення положення ЗСУ, щоб стабілізувати обстановку
«Ворог наростив зусилля». ЗСУ повідомили деталі щодо втрати Левадного
27 жовтня, 12:56
Ситуація у Селидовому досить складна
Успіхи РФ в Селидовому уповільнили наступ ворога на Покровськ – ISW
24 жовтня, 07:20
Як повідомлялося, очільник України доручив своїй команді підготувати внутрішній план перемоги
Зеленський обговорив з представниками громадянського суспільства план перемоги
23 жовтня, 21:25
Сі Цзіньпін планує приїхати до Росії
Сі Цзіньпін незабаром приїде до Путіна: подробиці візиту
18 жовтня, 10:58
«Моральне уродство і нечувана деградація теперішньої прокуратури», – так Рябошапка прокоментував скандал із правоохоронцями Хмельниччини
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
17 жовтня, 16:50
За словами Подоляка, у таємних додатках до плану перемоги йдеться, зокрема, про руйнування логістики ворога та знищення важливих об'єктів
Подоляк натякнув, про що йдеться у таємних додатках до плану перемоги
16 жовтня, 20:39

Політика

Глава МЗС Польщі розчарований відсутністю просування питання ексгумації жертв Волинської трагедії
Глава МЗС Польщі розчарований відсутністю просування питання ексгумації жертв Волинської трагедії
Хто з кандидатів лідирує у рейтингу напередодні виборів у США – ABC News
Хто з кандидатів лідирує у рейтингу напередодні виборів у США – ABC News
Держдеп США заявив, що Росії не вдалось зірвати демократичні вибори у Молдові
Держдеп США заявив, що Росії не вдалось зірвати демократичні вибори у Молдові
США готові тиснути на владу Грузії, щоб вона пішла на поступки протестувальникам – Держдеп
США готові тиснути на владу Грузії, щоб вона пішла на поступки протестувальникам – Держдеп
Міноборони Литви анонсувало подальшу військову допомогу Україні
Міноборони Литви анонсувало подальшу військову допомогу Україні
В Україну прибув ревізор зі США
В Україну прибув ревізор зі США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
19K
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування
16K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
9359
Втрати ворога станом на 4 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
8107
Німеччину чекає суттєве підвищення цін

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 23:01
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua