Держдеп США заявив, що Росії не вдалось зірвати демократичні вибори у Молдові

Держдеп США заявив, що у Молдові вибори пройшли демократично

Попри фінансування та брудні ходи росіяни не змогли завадити демократичним виборам у Молдові

Незважаючи на спроби Росії зірвати президентські вибори в Молдові через фінансування, підкуп і використання брудних технологій, Кремлю не вдалося підірвати демократію в цій країні. Про це повідомляє Укрінформ.

Так перемогу Маї Санду на президентських виборах у Молдові прокоментував речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Росія зробила все можливе, щоб зірвати вибори та підірвати демократію в Молдові», – наголосив представник Держдепу США.

Він зазначив, що росіяни намагалися незаконно фінансувати кампанію проросійського кандидата через підкуп виборців, поширення дезінформації та кіберзлочинну діяльність. Проте, за його словами, ці зусилля Кремля зазнали невдачі.

«Народ Молдови висловив свою позицію та змусив почути свій голос», – підкреслив речник Держдепартаменту США.

До слова, партія соціалістів не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови. Соціалісти вважають «справжнім» переможцем свого кандидата Олександра Стояногло. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.

До слова, президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої привітав її з перемогою на виборах.