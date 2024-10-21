Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою, є постраждалі

Другу ніч поспіль росіяни завдають ударів по Кривому Розі

Унаслідок балістичного удару військ РФ у Кривому Розі пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, а також житлові будинки та об'єкти бізнесу, постраждала одна людина. Про це в Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Район дуже щільної багатоповерхової забудови. Дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу», – написав він.

На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби, також розгортають штаб допомоги. «Будівельні матеріали вже відвантажуються із матеріального резерву», – додав посадовець.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок удару по Кривому Рогу постраждала одна людина.

«Чоловіку надають всю необхідну меддопомогу», – написав він у Телеграмі.

Нагадаємо, ввечері, 19 жовтня російська армія завдала балістичного удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками.

Пізніше стало відомо, що у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого російськими військами. Внаслідок атаки 8 липня загинуло 10 людей, ще 47 отримали поранення.

Зауважимо, що Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розкритикував затверджені у межах процесу деколонізації перейменування у Дніпропетровській області. Зокрема, він висловив невдоволення зміною назв, що стосувались Другої світової та війни в Афганістані.