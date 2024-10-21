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Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою, є постраждалі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою, є постраждалі
Удар росіян по Криворіжжі
фото з відкритих джерел

Другу ніч поспіль росіяни завдають ударів по Кривому Розі

Унаслідок балістичного удару військ РФ у Кривому Розі пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, а також житлові будинки та об'єкти бізнесу, постраждала одна людина. Про це в Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

«Район дуже щільної багатоповерхової забудови. Дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу», – написав він.

На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби, також розгортають  штаб допомоги. «Будівельні матеріали вже відвантажуються із матеріального резерву», – додав посадовець.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок удару по Кривому Рогу постраждала одна людина.

«Чоловіку надають всю необхідну меддопомогу», – написав він у Телеграмі.

Нагадаємо, ввечері, 19 жовтня російська армія завдала балістичного удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. 

Пізніше стало відомо, що у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого російськими військами. Внаслідок атаки 8 липня загинуло 10 людей, ще 47 отримали поранення.

Зауважимо, що Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розкритикував затверджені у межах процесу деколонізації перейменування у Дніпропетровській області. Зокрема, він висловив невдоволення зміною назв, що стосувались Другої світової та війни в Афганістані. 

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Теги: армія Кривий Ріг Олександр Вілкул поранення росіяни

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