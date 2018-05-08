94 школярів із черкаської школи поскаржилися на отруєння

У госпіталізованих лікарі спостерігають інгаляційну токсичну реакцію

Внаслідок інциденту на лінійці в школі №8 у Черкасах зі скаргами на погіршення самопочуття до лікарні звернулися 94 дитини, 53 із них були госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я. «Також було госпіталізовано двоє дорослих. Усі постраждалі знаходяться під пильним доглядом лікарів», - заявили у



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Фото: Facebook Володимира Гройсмана

У госпіталізованих лікарі спостерігають інгаляційну токсичну реакцію

Внаслідок інциденту на лінійці в школі №8 у Черкасах зі скаргами на погіршення самопочуття до лікарні звернулися 94 дитини, 53 із них були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я.

«Також було госпіталізовано двоє дорослих. Усі постраждалі знаходяться під пильним доглядом лікарів», - заявили у МОЗ.

Стан госпіталізованих залишається стабільним. 11 дітей досі знаходяться у реанімації.

«Лікарі констатують, що у дітей і дорослих спостерігається інгаляційна токсична реакція», - повідомили у міністерстві.

Зазначається, що встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила шкільна лінійка. Постраждалих за межами навчального закладу немає.

Нагадаємо, у ДСНС України повідомили, що станом на 14:30 вівторка, 8 травня, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та два вчителя, які під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям з Черкас. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилетів до Черкас, він привіз до отруєних дітей київських лікарів.