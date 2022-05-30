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  4. Фото дня. Окупант вивозить із зруйнованого міста ковдри на танку
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    Події в Україні

    Фото дня. Окупант вивозить із зруйнованого міста ковдри на танку

    Російський танк на вулиці міста Попасна в Луганській області 26 травня 2022 р. - Фото дня. Окупант вивозить із зруйнованого міста ковдри на танку
    Російський танк на вулиці міста Попасна в Луганській області 26 травня 2022 р.
    фото: Reuters

    Окупанти займаються мародерством на окупованих територіях

    «Друга армія в світі» виносить з осель українців їжу, побутову техніку, одяг та навіть ковдри й матраци. Відповідне фото опублікувало агентство Reuters.

    На фото російський танк проїжджає повз зруйновані житлові будинки в Попасній Луганської області на сході України.

    Сам танк заповнений награбованими речами, які руками притримує російський окупант. На фото окупант тримає ковдру з дитячим малюнком та пакети з награбованим.

    Як відомо, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну фіксуються масові випадки мародерства, що чинили російські окупанти на захоплених територіях. Частину з викраденого вони продавали у Білорусі або відправляли додому поштою. «Здобиччю» росіян були продукти, комп'ютери та мобільні телефони, побутова техніка, одяг, білизна, садовий інвентар, велосипеди, коштовності, посуд тощо.

    На поведінку окупантів звертали увагу іноземці. На початку квітня в Лондоні кілька десятків активістів провели акцію під посольством Росії у Лондоні, прийшовши туди з прасками, сковорідками та іншими речами, які часто викрадали військові РФ.

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    Теги: росія окупанти армія війна продукти військові пограбування Україна окупація #stoprussia
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    Фото дня. Окупант вивозить із зруйнованого міста ковдри на танку