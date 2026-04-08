Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ

Антон Федорців
Роман Абрамовіч вирішив зрівняти українців і росіян
фото: Reuters

Російський олігарх таки не дотримався попередньої обіцянки

Мільярдер Роман Абрамовіч вирішив створити новий фонд для розблокування коштів із продажу лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Минулого тижня Британська комісія з благодійності отримала заяву про створення благодійного фонду The Foundation for the Victims of Conflict. Нову організацію, нашпиговану дипломатами, пов'язують з Абрамовічем. А її назва – Фонд допомоги жертвам конфлікту – підтвердження намірів передати кошти «всім постраждалим від війни».

Нова організація претендуватиме на 2,35 млрд фунтів від продажу «Челсі» в 2022 році. Тоді російський олігарх пообіцяв передати всі виручені кошти на гуманітарні потреби українців. Оскільки згодом він вирішив зарезервувати частину грошей для росіян, то уряд Сполученого Королівства кошти заморозив.

Наразі комісія не погодила заявку Фонду допомоги жертвам конфлікту. Окрім того, британські оглядачі сумніваються, що кабінет Кіра Стармера розморозить активи Абрамовіча та передасть їх новій організації. Раніше прем'єр-міністр наполягав на переказі коштів спеціальному гуманітарному фонду України та погрожував мільярдеру судом.

До слова, легенда лондонців Ешлі Коул розпочав самостійну тренерську кар'єру. Він очолив італійську «Чезену». Команда змагається в Серії B.

Нагадаємо, раніше «Челсі» продовжив контракт із капітаном команди Рісом Джеймсом. Оборонець підписав договір до літа 2032 року. Він потрапив до структури «синіх» у шестирічному віці.

Теги: Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі

Читайте також

Ріс Джеймс залишається у структурі «синіх» майже все життя
«Челсі» продовжив контракт із капітаном команди
13 березня, 11:58
Педру Нету (праворуч) відбувся переляком
УЄФА вирішила долю зірки «Челсі» після сутички з болбоєм
17 березня, 10:58
Енцо Фернандес зібрався в тепліші краї
Лідер «Челсі» визначився з кар'єрним пріоритетом – інсайдер
24 березня, 11:59
Бажання Енцо Фернандеса не співпадають з можливостями «Реала»
«Реал» визначився щодо потенційного трансферу лідера «Челсі» – журналіст
31 березня, 18:26
«Челсі» перебуває у скрутному стані після повернення у Лігу чемпіонів
«Челсі» встановив фінансовий антирекорд для англійських клубів
1 квiтня, 16:58
Енцо Фернандес поплатився за скандальні витівки
«Челсі» усунув лідера команди від прийдешніх поєдинків
3 квiтня, 15:00
Оскар зіграв понад 40 матчів за збірну Бразилію, увійшовши до складу команди на домашній Чемпіонат світу
Екслідер «Челсі» Оскар завершив кар'єру через проблеми зі здоров'ям
4 квiтня, 21:41
Жуль Кунде досі не грав у чемпіонаті Англії
«Челсі» накинув оком на зірку «Барселони» – ЗМІ
6 квiтня, 16:54
Валентін Барко вже дебютував у збірній Аргентини
«Челсі» узгодив перший трансфер літа – ЗМІ
Вчора, 12:21

Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
