Російський олігарх таки не дотримався попередньої обіцянки

Мільярдер Роман Абрамовіч вирішив створити новий фонд для розблокування коштів із продажу лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Минулого тижня Британська комісія з благодійності отримала заяву про створення благодійного фонду The Foundation for the Victims of Conflict. Нову організацію, нашпиговану дипломатами, пов'язують з Абрамовічем. А її назва – Фонд допомоги жертвам конфлікту – підтвердження намірів передати кошти «всім постраждалим від війни».

Нова організація претендуватиме на 2,35 млрд фунтів від продажу «Челсі» в 2022 році. Тоді російський олігарх пообіцяв передати всі виручені кошти на гуманітарні потреби українців. Оскільки згодом він вирішив зарезервувати частину грошей для росіян, то уряд Сполученого Королівства кошти заморозив.

Наразі комісія не погодила заявку Фонду допомоги жертвам конфлікту. Окрім того, британські оглядачі сумніваються, що кабінет Кіра Стармера розморозить активи Абрамовіча та передасть їх новій організації. Раніше прем'єр-міністр наполягав на переказі коштів спеціальному гуманітарному фонду України та погрожував мільярдеру судом.

До слова, легенда лондонців Ешлі Коул розпочав самостійну тренерську кар'єру. Він очолив італійську «Чезену». Команда змагається в Серії B.

Нагадаємо, раніше «Челсі» продовжив контракт із капітаном команди Рісом Джеймсом. Оборонець підписав договір до літа 2032 року. Він потрапив до структури «синіх» у шестирічному віці.