Екслідер «Челсі» Оскар завершив кар'єру через проблеми зі здоров'ям

Ілля Мандебура
Оскар зіграв понад 40 матчів за збірну Бразилію, увійшовши до складу команди на домашній Чемпіонат світу
фото: Reuters

Бразильцю важко було продовжувати грати з настільки серйозним діагнозом

Колишня зірка лондонського «Челсі» та збірної Бразилії Оскар оголосив про завершення професійної кар'єри у віці 34 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Драматичний кінець кар'єри

Причиною такого рішення стали серйозні проблеми зі здоров'ям, а саме діагностоване захворювання серця. Повернення півзахисника до рідного клубу «Сан-Паулу» в січні 2025 року мало стати красивим завершенням кар'єри, проте обірвалося через небезпечний інцидент. У листопаді минулого року під час фізичного тестування на тренувальній базі Оскару стало зле. Як з'ясувалося пізніше, у нього стався серцевий напад, а серце, за словами самого гравця, зупинилося на дві хвилини.

Лікарі діагностували вазовагальну непритомність – це різке падіння артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Після ретельної діагностики Оскар вирішив розірвати контракт, який був розрахований ще на два роки. «Я хотів грати більше, зробити більше для «Сан-Паулу». Але моє серце зупинилося на дві хвилини, я дуже злякався», – зізнався футболіст у своєму прощальному зверненні.

Оскар подякував вболівальникам за підтримку протягом усієї кар'єри, яка провела його «практично через увесь світ». Тепер він планує присвятити час відновленню здоров'я та підтримувати «Сан-Паулу» вже у статусі відданого фаната.

Підсумок кар'єри Оскара

Кар’єра Оскар була сповнена гучних перемог на різних континентах. Найбільш яскраво він проявив себе у складі «Челсі», де виступав у 2012-2017 роках: за цей час бразилець провів 203 матчі, забив 38 голів і допоміг команді здобути титул у Лізі Європи, дві перемогт у Прем’єр-лізі та забрати Кубок ліги. У 2017 році він здійснив один із найнеочікуваніших трансферів свого часу, перейшовши до китайського клубу «Шанхай Порт», де виступав до 2024 року і тричі ставав чемпіоном країни. Не менш важливою була і його роль у національній команді: у складі збірна Бразилії з футболу він провів 48 матчів і відзначився 12 голами, а також був одним із ключових гравців на домашньому Чемпіонаті світу 2014 року.

Нагадаємо, що легенда збірної Данії припустив дострокове завершення кар'єри через травму. Шмейхель боїться, що в 40 років йому буде важко оговтатися від настільки складного пошкодження. 

