Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Челсі» узгодив перший трансфер літа – ЗМІ

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Валентін Барко вже дебютував у збірній Аргентини
фото: EFE

За плечима новачка невеликий досвід виступів у чемпіонаті Англії

Півзахисник Валентін Барко змінить французький «Страсбур» на лондонський «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на talkSPORT.

Аргентинець нібито вже узгодив контракт із «синіми» на шість років. Сума відступних за хавбека наразі невідома. Проте, ельзасці разом із «Челсі» входять до консорціуму BlueCo американського бізнесмена Тодда Боелі, тож сума відступних може стати символічною.

Інтерес до Барко проявляв ще попередній керманич лондонців Енцо Мареска. Натомість чинний головний тренер «синіх» Ліам Росеньйор працював із ним безпосередньо в «Страсбурі». Раніше аргентинець намагався закріпитися в англійському «Брайтоні» (сім матчів).

У нинішньому сезоні Барко провів 38 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та дев'ять результативних передач. Контракт хавбека зі «Страсбуром» розрахований до літа 2029 року.

До слова, легенда лондонців Ешлі Коул розпочав самостійну тренерську кар'єру. Він очолив італійську «Чезену». Команда змагається в Серії B.

Нагадаємо, раніше «Челсі» продовжив контракт із капітаном команди Рісом Джеймсом. Оборонець підписав договір до літа 2032 року. Він потрапив до структури «синіх» у шестирічному віці.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Скандальний нападник кинув світло на власне майбутнє в «Реалі»
Підозрюють у розкраданні 30 млн євро. Поліція затримала ексглаву лижної федерації Хорватії
Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла
«Манчестер Юнайтед» офіційно продовжив контракт із ветераном команди
Податкова служба РФ через борги заблокувала рахунки титулованого хокейного клубу
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua