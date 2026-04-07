«Челсі» узгодив перший трансфер літа – ЗМІ

Валентін Барко вже дебютував у збірній Аргентини

За плечима новачка невеликий досвід виступів у чемпіонаті Англії

Півзахисник Валентін Барко змінить французький «Страсбур» на лондонський «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на talkSPORT.

Аргентинець нібито вже узгодив контракт із «синіми» на шість років. Сума відступних за хавбека наразі невідома. Проте, ельзасці разом із «Челсі» входять до консорціуму BlueCo американського бізнесмена Тодда Боелі, тож сума відступних може стати символічною.

Інтерес до Барко проявляв ще попередній керманич лондонців Енцо Мареска. Натомість чинний головний тренер «синіх» Ліам Росеньйор працював із ним безпосередньо в «Страсбурі». Раніше аргентинець намагався закріпитися в англійському «Брайтоні» (сім матчів).

У нинішньому сезоні Барко провів 38 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та дев'ять результативних передач. Контракт хавбека зі «Страсбуром» розрахований до літа 2029 року.

До слова, легенда лондонців Ешлі Коул розпочав самостійну тренерську кар'єру. Він очолив італійську «Чезену». Команда змагається в Серії B.

Нагадаємо, раніше «Челсі» продовжив контракт із капітаном команди Рісом Джеймсом. Оборонець підписав договір до літа 2032 року. Він потрапив до структури «синіх» у шестирічному віці.