Легенда чемпіонату Англії несподівано став до роботи в Італії

Колишній оборонець «Трьох левів» розпочав самостійну тренерську кар'єру

Ексоборонець лондонського «Челсі» та низки інших команд Ешлі Коул став головним тренером італійської «Чезени». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Англієць замінив на посаді Мікеле Міньяні. Той працював із «морськими кониками» з 2024 року. Наразі «Чезена» йде восьмою у турнірній таблиці Серії B.

Колектив із Емілії-Романьї має семиматчеву серію без перемог. Востаннє «морські коники» перемагали ще на початку лютого. Тоді «Чезена» здолала «Пескару» (2:0) на власному полі.

Коул уклав із клубом контракт до кінця сезону. Сторони передбачили в угоді опцію продовження співпраці. Щоправда, умови для активації цього пункту наразі залишаються невідомими.

Чим відомий Ешлі Коул

Уродженець передмістя Лондона, вихованець столичного «Арсенала». Дебютував у складі «канонірів» у сезоні 1999/2000. У першій кампанії також на правах оренди виступав за лондонський «Крістал Пелас» у Першому дивізіоні.

Кольори рідного клубу захищав до літа 2006 року. З великим скандалом перейшов у столичний «Челсі». Там він провів наступні вісім сезонів. На схилі кар'єри пограв за італійську «Рому», американський «Лос-Анджелес Гелаксі» та англійський «Дербі».

Завоював три титули чемпіона Англії з «Арсеналом» і «Челсі». Також здобув сім Кубків і три Суперкубки Англії, одного разу виграв Кубок ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

У 2019 році розпочав кар'єру тренера. Спершу тренував юнаків у «Челсі». Потім був асистентом головного тренера в молодіжній збірній Англії, ліверпульському «Евертоні», «Челсі», англійському «Бірмінгемі» та збірній Англії.

Чим відома «Чезена»

Клуб створили в 1940 році, був перезаснований у 2018 році через фінансові проблеми. Уперше до Серії A команда потрапила в 1973 році.

На середину 70-х випав зоряний час «Чезени». У сезоні 1975/76 «морські коники» фінішували на шостій позиції та вийшли в єврокубки. Проте, не змогли здолати німецький «Магдебург» у першому раунді Кубка УЄФА.

У різні роки кольори «Чезени» захищали Себастьяно Россі, Даріо Хюбнер, Вінченцо Яквінта, а тренували Марчело Ліппі, Марко Тарделлі та Джузеппе Якіні. Останній рік у Серії A «морські коники» провели в кампанії 2011/12.

