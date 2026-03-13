Головна Спорт Новини
«Челсі» продовжив контракт із капітаном команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Ріс Джеймс залишається у структурі «синіх» майже все життя
фото: Reuters

Менеджмент англійського гранда розраховує на досвідченого виконавця

Оборонець Ріс Джеймс уклав новий договір із лондонським «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

«Сині» підписали з англійцем новий шестирічний контракт. Угода розрахована до літа 2032 року. Попередній договір Джеймса з лондонцями був чинний до кінця сезону 2027/28.

Тепер контракт оборонця відповідає структурі зарплати, затвердженої клубом у 2022 році. Джеймс залишався останнім виконавцем «синіх», який не перепідписав договір на нових умовах. Англієць опинився в структурі «Челсі» в шестирічному віці.

У нинішньому сезоні Джеймс зіграв 35 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу капітан лондонців записав два голи та сім результативних передач. У цій кампанії йому довелося зіграти не тільки правого оборонця, а й опорника та навіть центрального хавбека.

До речі, колишній оборонець «Челсі» Тьяго Сілва став рекордсменом Ліги Європи. Він дебютував у другому за рангом єврокубку в 41 рік. Взимку він перебрався в португальський «Порту».

Тим часом УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти хавбека «Челсі» Педру Нету. Португалець потрапив під розслідування за неспортивну поведінку. Він штовхнув на землю болбоя, який не хотів швидко віддати м'яч.

