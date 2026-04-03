Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Челсі» усунув лідера команди від прийдешніх поєдинків

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Півзахисник Енцо Фернандес виключений з обойми лондонського «Челсі» щонайменше на два матчі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football.London.

Менеджмент «синіх» відреагував на скандальні заяви аргентинця впродовж останнього часу. Віцекапітан команди публічно критикував одноклубників після вильоту Ліги чемпіонів. Також він припустив прощання з «Челсі» в кінці сезону та озвучив мрію виступати за мадридський «Реал».

«Я поспілкувався з Енцо годину тому. Як футбольний клуб, а я брав у цьому участь, ми ухвалили рішення. Він не зможе зіграти в завтрашньому поєдинку та не зявиться проти «Манчестер Сіті» наступної неділі», – заявив керманич лондонців Ліам Росеньйор.

На думку головного тренера, Фернандес «перетнув межу». Тож тепер він пропустить чвертьфінал Кубка Англії проти «Порт Вейла» зі Сток-он-Трента (4 квітня) та матч Прем'єр-ліги проти «містян» 12 квітня. Потенційне повернення хавбека можливе в 33-му турі АПЛ проти «Манчестер Юнайтед» (18 квітня).

Фернандес у нинішньому сезоні зіграв 46 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 голів і шість результативних передач. У січні 2023-го «сині» віддали за півзахисника 121 млн євро лісабонській «Бенфіці». Контракт аргентинця чинний до літа 2032 року.

До слова, легенда лондонців Ешлі Коул розпочав самостійну тренерську кар'єру. Він очолив італійську «Чезену». Команда змагається в Серії B.

Нагадаємо, раніше «Челсі» продовжив контракт із капітаном команди Рісом Джеймсом. Оборонець підписав договір до літа 2032 року. Він потрапив до структури «синіх» у шестирічному віці.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua