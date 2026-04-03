«Челсі» усунув лідера команди від прийдешніх поєдинків

Чемпіон світу поплатився за надто довгий язик

Півзахисник Енцо Фернандес виключений з обойми лондонського «Челсі» щонайменше на два матчі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football.London.

Менеджмент «синіх» відреагував на скандальні заяви аргентинця впродовж останнього часу. Віцекапітан команди публічно критикував одноклубників після вильоту Ліги чемпіонів. Також він припустив прощання з «Челсі» в кінці сезону та озвучив мрію виступати за мадридський «Реал».

«Я поспілкувався з Енцо годину тому. Як футбольний клуб, а я брав у цьому участь, ми ухвалили рішення. Він не зможе зіграти в завтрашньому поєдинку та не зявиться проти «Манчестер Сіті» наступної неділі», – заявив керманич лондонців Ліам Росеньйор.

На думку головного тренера, Фернандес «перетнув межу». Тож тепер він пропустить чвертьфінал Кубка Англії проти «Порт Вейла» зі Сток-он-Трента (4 квітня) та матч Прем'єр-ліги проти «містян» 12 квітня. Потенційне повернення хавбека можливе в 33-му турі АПЛ проти «Манчестер Юнайтед» (18 квітня).

Фернандес у нинішньому сезоні зіграв 46 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 голів і шість результативних передач. У січні 2023-го «сині» віддали за півзахисника 121 млн євро лісабонській «Бенфіці». Контракт аргентинця чинний до літа 2032 року.

