«Реал» визначився щодо потенційного трансферу лідера «Челсі» – журналіст

Королівський клуб не збирається переплачувати за новачків

Мадридський «Реал» наразі не розглядатиме підписання півзахисника лондонського «Челсі» Енцо Фернандеса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Хорхе Пікона.

У переїзді до столиці Іспанії зацікавлений сам аргентинець. Однак, на «Бернабеу» вважають завищеним цінник чемпіона світу. Англійський гранд прагнутиме отримати за Фернандеса щонайменше за 100 млн євро.

Хавбек налаштований покинути Лондон. Утім, його оточення розуміє, що перехід в інший клуб за поточної ситуації залишається малоймовірним. Контракт аргентинця з «Челсі» розрахований до літа 2032 року.

Фернандес у нинішньому сезоні зіграв 46 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 голів і шість результативних передач. У січні 2023-го «сині» віддали за нього 121 млн євро лісабонській «Бенфіці».

До слова, раніше форвард Кіліан Мбаппе відреагував на чутки про діагностику «Реалом» здорового коліна замість травмованого. Він спростував припущення про помилку медичної служби. Частково відповідальність за інформацію нападник узяв на себе.

Нагадаємо, оборонець французького ПСЖ Ашраф Хакімі налаштований перейти в «Реал». Марокканець народився і виріс у Мадриді. Перші кроки в дорослому футболі він зробив у лавах «вершкових».