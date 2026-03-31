«Реал» визначився щодо потенційного трансферу лідера «Челсі» – журналіст

Антон Федорців
Антон Федорців
«Реал» визначився щодо потенційного трансферу лідера «Челсі» – журналіст
Бажання Енцо Фернандеса не співпадають з можливостями «Реала»
фото: Reuters

Королівський клуб не збирається переплачувати за новачків

Мадридський «Реал» наразі не розглядатиме підписання півзахисника лондонського «Челсі» Енцо Фернандеса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Хорхе Пікона.

У переїзді до столиці Іспанії зацікавлений сам аргентинець. Однак, на «Бернабеу» вважають завищеним цінник чемпіона світу. Англійський гранд прагнутиме отримати за Фернандеса щонайменше за 100 млн євро.

Хавбек налаштований покинути Лондон. Утім, його оточення розуміє, що перехід в інший клуб за поточної ситуації залишається малоймовірним. Контракт аргентинця з «Челсі» розрахований до літа 2032 року.

Фернандес у нинішньому сезоні зіграв 46 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 голів і шість результативних передач. У січні 2023-го «сині» віддали за нього 121 млн євро лісабонській «Бенфіці».

До слова, раніше форвард Кіліан Мбаппе відреагував на чутки про діагностику «Реалом» здорового коліна замість травмованого. Він спростував припущення про помилку медичної служби. Частково відповідальність за інформацію нападник узяв на себе.

Нагадаємо, оборонець французького ПСЖ Ашраф Хакімі налаштований перейти в «Реал». Марокканець народився і виріс у Мадриді. Перші кроки в дорослому футболі він зробив у лавах «вершкових».

Читайте також:

Читайте також

Антоніо Рюдігер переконав гранд у власній профпридатності
«Реал» прагне втримати досвідченого оборонця – інсайдер
Вчора, 11:58
Андрій Лунін задоволений власним статусом
«Реал» визначився з майбутнім Луніна в команді
29 березня, 11:27
Кіліан Мбаппе заперечив недолугість клубних лікарів
Мбаппе відреагував на чутки про діагностику «Реалом» здорового коліна замість травмованого
26 березня, 13:49
Джон Тошак успішно працював у різних куточках світу
Знаменитий екстренер «Реала» захворів на деменцію
26 березня, 10:00
Андрій Лунін опанував нову роль на «Бернабеу»
Лунін завершив переможне дербі Мадрида в особливому статусі
23 березня, 10:59
Ашраф Хакімі націлений на повернення у рідне місто
Тіньовий лідер ПСЖ налаштований перейти в «Реал» – журналіст
24 березня, 15:00
Куртуа пропустить обидві гри 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із «Баварією»
Конкурент Луніна у «Реалі» вибув з гри на півтора місяця
19 березня, 14:27
Хосеп Гвардіола та Жозе Моурінью постраждали від молодшого колеги
Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів
18 березня, 13:00
Андрій Лунін успішно підстрахував Тібо Куртуа
Лунін прокоментував перший за два місяці матч за «Реал»
18 березня, 11:27

«Реал» визначився щодо потенційного трансферу лідера «Челсі» – журналіст
«Реал» визначився щодо потенційного трансферу лідера «Челсі» – журналіст
Вернидуб поміркував про майбутнє в чемпіонаті Азербайджану
Вернидуб поміркував про майбутнє в чемпіонаті Азербайджану
Довірена особа Путіна може потрапити до Волейбольного залу слави
Довірена особа Путіна може потрапити до Волейбольного залу слави
Чотириразовий чемпіон Формули-1 може покинути перегони – джерело
Чотириразовий чемпіон Формули-1 може покинути перегони – джерело
Визначилися суперники жіночої збірної України у другому раунді відбору на Євробаскет
Визначилися суперники жіночої збірної України у другому раунді відбору на Євробаскет
Українські борці здобули 30 нагород на турнірі в Болгарії
Українські борці здобули 30 нагород на турнірі в Болгарії

У Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена
Сьогодні, 17:19
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
