Адвокат Пашинського заявив, що прокурор не надав нових доказів у справі про стрілянину



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Сергія Пашинського заарештували до 4 грудня Фото: Цензор.нет

9 жовтня має відбутися судове засідання, на якому оголосять повний текст судового рішення

Адвокат колишнього депутата Сергія Пашинського Андрій Федур заявив про те, що прокурор не надав нових доказів у справі про стрілянину після поновлення провадження у 2019 році.

Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske сказав адвокат Андрій Федур.

«З моменту закриття справи у 2017 році за відсутності складу злочину до поновлення провадження та оголошення підозри у 2019 році, жодних нових доказів проти Пашинського не здобули», — заявив Федур.

Він додав, що 9 жовтня має відбутися судове засідання, на якому оголосять повний текст судового рішення.

«Тільки завтра я дізнаюся, чому суд визнав обґрунтованою підозру, чому визнав наявність якихось ризиків. При тому, що прокурор жодних доказів не подавав. Тоді ми будемо бачити, що є в рішенні суду», — зазначив захисник Пашинського.

Федур запевнив, що подаватиме апеляцію на рішення суду щодо взяття Пашинського під варту на два місяці, до 4 грудня без права внесення застави.

Напередодні сам Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.