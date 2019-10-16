Адвокат Порошенка: ДБР надає Портнову VIP-сервіс



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Адвокат Ілля Новіков Фото: Радіо Свобода

Адвокат Ілля Новіков: Портнов вже 13 заяв написав, про які ми знаємо

Соратник колишнього президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов подає позови у статусі приватної особи, яка вкрай занепокоєна діяльністю п’ятого президента Петра Порошенка. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив адвокат Ілля Новіков, який нещодавно приєднався до команди захисників Порошенка. «Портнов вже 13 заяв написав, про які ми знаємо. А скільки там взагалі насправді заяв, ми не уявляємо. Питання також і в тому, як вони (Державне бюро розслідувань) повідомляють захисту Порошенка про те, що вони щось планують, кудись викликають його», - розказав Новіков.

Адвокат переконаний, що основні питання тут не до Портнова, а до ДБР.

«У кожного дільничного є спеціальна шафа, в яку потрапляють всі заяви від всіх пенсіонерів, які у соте доносять на сусіда і так далі. Всі розуміють, що потрібно робити з цими заявами: стосовно них не потрібно вести слідство, їх просто треба покласти в шафу і забути. В ДБР вони не дуже налаштовані на блискавичну комунікацію із заявниками. Але чомусь у випадку з Портновим вони демонструють якийсь VIP-сервіс, оперативне реагування. І це викликає питання», - підсумував адвокат.

Ілля Новіков каже, що займатиметься «зовнішньополітичним аспектом» справ, у яких фігурує екс-президент України. Ключовим у цій площині є розслідування інциденту у Керченській протоці, яке проводить ДБР. На переконання адвокатів, ця українська державна інституція діє в інтересах… Росії, а її керівник співпрацює з найбільш активним публічним опонентом Петра Порошенка, одіозним Андрієм Портновим. Більше того, ДБР нібито навіть готується звернутися до Росії за правовою допомогою у справі захоплення українських кораблів. Принаймні, про це заявляла партія Порошенка «Європейська солідарність». Глава ДБР Роман Труба поспішив такий намір спростувати.

Як повідомлялось, усього, за даними адвокатів Порошенка, посилаючись на інформацію Державного бюро розслідувань, відкрито 13 проваджень про порушення кримінальних справ. Але не у всіх Петро проходить навіть як свідок. І точно немає справ, відкритих проти Порошенка. При цьому адвокат Ілля Новіков звертає увагу на дивну позицію ДБР, яка ставить під сумнів усі попередні зусилля України у судовій війні з агресором щодо подій у Керченській протоці минулого листопада.

Нагадаємо, прокуратура Панами закрила справу проти Петра Порошенка, яку розглядала за заявою колишнього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова. Він обвинувачує п’ятого президента і підконтрольні йому компанії у відмивання коштів, начебто отриманих злочинним шляхом. Адвокати Порошенка нанесли удар у відповідь, заявивши про наклеп збоку колишнього поплічника президента-втікача «Ми також поставили питання про притягнення Портнова до відповідальності за усвідомлене неправдиве повідомлення про злочин», - заявив Ігор Головань, керівник групи адвокатів Петра Порошенка.