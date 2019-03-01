Адвокат повідомив, що Дронов не має грошей на компенсації постраждалим в ДТП



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Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову

Суд, за словами адвоката, «відмовив Дронову, який після вироку знаходиться у СІЗО, підписати довіреність іншій особі на продаж автомобіля»

Геннадій Дронов, засуджений на 10 років за вироком Київського райсуду Харкова у справі про смертельну ДТП 18 жовтня 2017 року, де загинули шестеро людей, не має грошей на виплату компенсації постраждалим.

Про це повідомив журналістам адвокат Дронова Сергій Перепелиця.

«Мій підзахисний немає грошей, щоб компенсувати збитки постраждалим», - зазначив адвокат.

За його словами, для пошуку коштів можна продати автомобіль Дронова, але суд, за словами адвоката, «відмовив Дронову, який після вироку знаходиться у СІЗО, підписати довіреність іншій особі на продаж автомобіля».

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову і зобов'язав солідарно виплатити близько 8 млн гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим у аварії.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.

Джерело: Укрінформ