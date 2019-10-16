Адвокат Трампа відмовився передавати документи про діяльність в Україні на вимогу Конгресу



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Руді Джуліані Фото: АР

Джуліані заявляє, що вимога таких документів незаконна

Особистий юрист президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що він відмовляється підкоритися порядку, виписаному демократами в Палаті представників з вимогою надати документи в рамках розслідування про можливий імпічмент президента.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Наголошується, що конгресмени хочуть отримати інформацію про діяльність Джуліані в Україні. Однак у листі адвоката, що представляє інтереси Джуліані, на адресу юриста керівників Палати представників, йдеться про незаконність розслідування, яке ведуть законодавці. Крім того, що інформація захищена таємницею відносин юриста із клієнтом.

«Крім того, порядок надмірний, обтяжливий і вимагає документів, що виходять за рамки законного розслідування», - заявив адвокат Джуліані Джон Сейл.

Раніше комітет з розвідки Палати представників зажадав, щоб Джуліані не пізніше вівторка передав документи, що відносяться до спроб Дональда Трампа переконати українського президента Володимира Зеленського почати розслідування відносно Джо Байдена, одного з основних кандидатів на участь у президентських виборах 2020 року від демократів.

Наразі федеральні прокурори «вивчають взаємодію Джуліані» з Парнасом та іншим соратником Джуліані, Ігорем Фруманом, якого також звинувачували у фінансуванні виборчих кампаній.

Раніше повідомлялося, що Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

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