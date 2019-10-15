Джуліані отримав $500 тис. за роботу на компанію Парнаса



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Джуліані розповів, що компанія Парнаса звернулася за його послугами приблизно у серпні 2018 року

Парнас, якого минулого тижня заарештували у США, є близьким соратником Джуліані

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані отримав 500 тисяч доларів за роботу, яку він виконав для компанії, заснованої українсько-американським бізнесменом Львом Парнасом. Останнього минулого тижня заарештували у США за фінансування виборчих кампаній.

Про це розповів сам Джуліані, пише Reuters.

Парнас є близьким соратником Джуліані та був залучений у його намагання сприяти початку розслідування політичного конкурента Трампа, колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який є потенційно є головним конкурентом Трампа на майбутніх президентських виборах.

Джуліані розповів, що компанія Парнаса звернулася за його послугами приблизно у серпні 2018 року. За словами Джуліані, що його наймали для консультацій щодо юридичних консультацій стосовно регуляторних питань та шахрайства.

Адвокат Трампа розповів, що гроші надійшли двома виплатами, здійсненими протягом кількох тижнів. Він сказав, що не може згадати дати виплат, додавши, що більшість робіт, які він робив, були завершені у 2018 році.

Наразі федеральні прокурори «вивчають взаємодію Джуліані» з Парнасом та іншим соратником Джуліані, Ігорем Фруманом, якого також звинувачували у фінансуванні виборчих кампаній.

Раніше повідомлялося, що Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

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Джерело: Громадське