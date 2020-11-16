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    У Чорнобильській зоні затримали трьох киян з лопатами і зброєю (фото)

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    В одного з порушників правоохоронці виявили травматичний пістолет марки ПМ-Т&nbsp;та три магазини, споряджені набоями&nbsp; - У Чорнобильській зоні затримали трьох киян з лопатами і зброєю (фото)
    В одного з порушників правоохоронці виявили травматичний пістолет марки ПМ-Т та три магазини, споряджені набоями 
    Фото: Держприкордонслужба

    Кияни незаконно проникли в Чорнобильську зону

    У минулі вихідні під час виконання завдань з підтримання режиму радіаційної безпеки в зоні відчуження ЧАЕС прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції виявили на відселеній території трьох осіб.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Двоє чоловіків та жінка, жителі столиці, незаконно проникли в Чорнобильську зону з метою екстремального туризму.

    Порушники мали з собою металошукачі та лопати. Крім того, в одного з чоловіків наряд виявив травматичний пістолет марки ПМ-Т та три магазини, споряджені набоями до нього. Як з’ясувалось, дозволу на право носіння та зберігання пістолета киянин не мав.

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    У Чорнобильській зоні затримали трьох киян з лопатами і зброєю (фото)
    У Чорнобильській зоні затримали трьох киян з лопатами і зброєю (фото)
    У Чорнобильській зоні затримали трьох киян з лопатами і зброєю (фото)
    У Чорнобильській зоні затримали трьох киян з лопатами і зброєю (фото)
    Фото: Держприкордонслужба

    У відношенні затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення».

    Травматичну зброю та боєприпаси вилучено представниками Національної поліції для з’ясування усіх обставин справи.

    Теги: Національна поліція України прикордонники зброя ЧАЕС Чорнобильська зона
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