У Чорнобильській зоні затримали трьох киян з лопатами і зброєю (фото)

В одного з порушників правоохоронці виявили травматичний пістолет марки ПМ-Т та три магазини, споряджені набоями

Кияни незаконно проникли в Чорнобильську зону

У минулі вихідні під час виконання завдань з підтримання режиму радіаційної безпеки в зоні відчуження ЧАЕС прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції виявили на відселеній території трьох осіб.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Двоє чоловіків та жінка, жителі столиці, незаконно проникли в Чорнобильську зону з метою екстремального туризму.

Порушники мали з собою металошукачі та лопати. Крім того, в одного з чоловіків наряд виявив травматичний пістолет марки ПМ-Т та три магазини, споряджені набоями до нього. Як з’ясувалось, дозволу на право носіння та зберігання пістолета киянин не мав.

У відношенні затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення».

Травматичну зброю та боєприпаси вилучено представниками Національної поліції для з’ясування усіх обставин справи.