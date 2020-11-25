Із початку року поліція зловила у зоні ЧАЕС вісім іноземців-нелегалів

Любителі екстремального туризму незаконно проникли у Чорнобильську зону

Із початку 2020 року співробітники відділу поліції зони ЧАЕС під час патрулювання зони радіаційного забруднення виявили понад чотири сотні шукачів екстремального туризму.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

408 порушників, з яких 8 – іноземці, незаконно проникли на територію зони відчуження, минаючи контрольно-пропускні пункти.

У минулому році поліцейські виявили та склали адмінматеріали відносно 352 таких порушників.

Зокрема, днями під час несення служби поліцейські Чорнобильської зони виявили чергових туристів-нелегалів поблизу відселеного міста Прип’ять. Кияни незаконно проникли до забороненої зони у пошуках екстремального туризму.

За несанкціоноване проникнення у зону відчуження відносно всіх порушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали адміністративних справ направлені до суду для прийняття рішення.

До слова, зона відчуження відкрита для відвідування, але на Чорнобильській АЕС діють певні обмеження.

За 10 місяців 2020 року Чорнобильську зону відвідало 31720 осіб.