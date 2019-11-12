«Хапайте за барки». Тягнибок під парламентом розказує, що треба робити зі «слугами народу»



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Фото: Наталія Сокирчук, Главком

Під Верховною Радою триває мітинг противників продажу землі

Під Верховною Радою проходить мітинг проти продажу землі. Як передає кореспондент «Главкома», перед парламентом зібралося біля півтисячі людей.

На мітингу противників продажу землі виступив лідер «Свободи» Олег Тягнибок. Він сказав зi cцени, що скасування розгляду законопроєкту про запуск ринку землі сьогоднi нiчого не означає та закликав хапати за барки депутатiв та вимагати не чiпати землю.

Крім того, за даними кореспондента «Главкома», біля парламенту проходить також мітинг за скасування мораторію на продаж землі. Але там зібралося менше людей. Поліція працює у посиленому режимі.

Як повідомлялось, Рада перенесла розгляд законопроєкту про запуск ринку землі на 13 листопада.

Напередодні українців 12 листопада кликали під Раду на акцію проти продажу землі.

Нагадаємо, що 11 листопада прем'єр-міністр України Гончарук назвав чотири законопроєкти, які має ухвалити Верховна Рада для цивілізованого запуску ринку землі.

Також учора, 11 листопада, на акції протесту проти впровадження земельної реформи виходили аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів.



