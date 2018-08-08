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    Ахметов і Колесніков прокоментували інформацію про співпрацю з Манафортом

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    Борис Колесніков та Рінат Ахметов - Ахметов і Колесніков прокоментували інформацію про співпрацю з Манафортом
    Борис Колесніков та Рінат Ахметов

    Колесніков заявив, що не був клієнтом політтехнолога, а Ахметов співпрацював з Манафортом з питань ребрендінгу компанії «СКМ»

    Сергій Льовочкін, Борис Колесніков, Рінат Ахметов, Андрій Клюєв та Сергій Тігіпко платили мільйони доларів американському політтехнологу Полу Манафорту через кіпрський офшор.

    Про це на суді у США розповів ключовий свідок проти колишнього політтехнолога Януковича Рік Гейтс.

    Наразі з усіх фігурантів списку прокоментували дану інформацію лише двоє.

    У прес-службі Ріната Ахметова заявили ТСН, що з Манафортом співпрацювали лише з питань ребрендінгу компанії «СКМ», а грошей за консультації Партії регіонів не давали.

     А от Борис Колесников інформацію взагалі назвав брехнею.

    «Я ніколи не був клієнтом Пола. І ніколи в житті не переказував йому жодної гривні, жодного долара», - запевнив Колесніков.

    Зазначимо, що у вівторок Гейтс на суді заявив, що Пінчук також був клієнтом Манафорта

    Нагадаємо, Гейтс також засвідчив у суді, що допомагав Манафорту підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.

    Раніше повідомлялося, що колишній партнер екс-голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Рік Гейтс - заявив, що Манафорт допомагав українському президенту Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року.

    Натомість у Порошенка відхрестилися від співпраці з Манафортом.

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