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    Активіста Овчаренка, який у Києві агітував проти Зеленського, затримали повторно

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    Активіст&laquo;Відсічі&raquo; Леонід Овчаренко - Активіста Овчаренка, який у Києві агітував проти Зеленського, затримали повторно
    Активіст«Відсічі» Леонід Овчаренко
    Фото: ukrinform.ua

    Затриманий активіст перебуває у райвідділі за адресою: просп. Перемоги, 109

    Активіста «Відсічі» Леоніда Овчаренка знову затримали за поширення інформації про кандидата в президенти Володимира Зеленського. Про це повідомляє ГО «Відсіч» у Facebook.

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    «Нашого активіста Леоніда Овчаренка знову затримала поліція за поширення інформації про Володимира Зеленського. Хоч на момент неправомірного затримання він навіть нічого не поширював, хоч наша поліграфія й була вже визнана в суді не агітаційною, хоч згідно з 34 ст. Конституції ми маємо право вільно поширювати інформацію!», - йдеться у повідомленні.

    В організації повідомили, що затриманий активіст перебуває у райвідділі за адресою: просп. Перемоги, 109.

    Нагадаємо, 10 квітня Шевченківський суд міста Києва закрив обидва адміністративні провадження проти активіста громадського об'єднання «Відсіч» Леоніда Овчаренка.

    Активіста Овчаренка 7 квітня, коли ще була заборонена передвиборча агітація, на Майдані Незалежності затримали правоохоронці «за незаконну агітацію» проти кандидата в президенти Володимира Зеленського та «непокору поліції». За словами активіста, він не роздавав листівки, їх мали забрати інші активісти, які в подальшому поширювали б їх після офіційного оголошення про проведення другого туру виборів.

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