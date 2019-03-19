Алжир закрив повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX



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Алжирське відомство цивільної авіації прийняло рішення щодо Boeing 737 MAX у зв'язку з катастрофою в Ефіопії

Управління цивільної авіації Алжиру тимчасово закрило повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX 8 у зв'язку з катастрофою в Ефіопії літака цієї моделі.

Про це повідомляє Reuters.

Алжирське відомство цивільної авіації також заборонило польоти і посадки на території країни літаків Boeing 737 MAX 9.

Як відомо, Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

В авіакомпанії Ethiopian Airlines повідомили, що процедура впізнання і ДНК-експертиза останків жертв триватиме до 6 місяців.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Джерело: РБК-Україна