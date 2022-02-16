«Америка переможе, щоб ви не робили». Росіянам нагадали заповіт Шимона Переса Путіну

Патріарх ізраїльської політики перед смертю відверто сказав Путіну: «Ви інвестуєте в дурість»

Відомий російський публіцист Станіслав Кучер на своїй Facebook-сторінці нагадав розповідь видатного ізраїльського політика Шимона Переса про розмову із Володимиром Путіним, пригадану видатним ізраїльтянином наприкінці життя в інтерв’ю британському виданню Tablet.

Під час цієї розмови, за словами Переса, він намагався з’ясувати у президента РФ, чого він добивається протиставленням Росії США, та запевнив Путіна, що Сполучені Штати у будь-якому разі вийдуть переможцями з цієї конфронтації.

«Я сказав йому: У Америки найкраще співвідношення між площею країни та кількістю населення. А у вас – найгірше. Двадцять мільйонів квадратних кілометрів. Боже мій! А ось чого у вас нема – це людей. Ваші люди гинуть. Не обманюйте себе аплодисментами та тим, що народ каже. Вони не вибачать вас. Чому тривалість життя росіян – 62 роки, а американців – 82 роки? А потім я сказав йому: «Ви поводитесь, як цар».

Я зараз дуже відвертий. Тоді я сказав: Що царі робили? Вони розвивали два міста – Санкт-Петербург та Москву як вітрини. Там ви знайдете все, що захочете. А решта Росії – як Нігерія, вкрита снігом. Люди у вас вмирають. Ви не даєте їм життя. Думаєте, вони вибачать вас?», – зазначив Перес.

Політик додав, що США вчиняє мудро, «творячи друзів» в усьому світі, завдяки тому, що «вміє віддавати», адже це – найкраща інвестиція.

«Повірте мені, сказав я Путіну, вороги та ворожнеча – найбільша розтрата у житті. Ви інвестуєте у дурість...», – пригадав політик своє звернення до російського лідера.

Нагадаємо, напередодні Путін заявив, що Росія діятиме далі «за планом».

Довідка: Шимон Перес (2 серпня 1923 – 28 вересня 2016) – ізраїльський політик, президент Ізраїлю (2007—2014). Двічі обіймав посаду прем'єр-міністра країни, був міністром у 12 урядах. Обирався до Кнесету майже безперервно з 1959 року.

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