Американка розкрила секрет виграшу в лотерею



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Ім'я переможниці - Христина ЛаБомбард Фото: UPI.com

Мешканка штату Вірджинія, яка виграла $100 тис. у лотерею, розповіла, що використала у лотерейному білеті комбінацію чисел з номерами улюблених водіїв з Асоціації перегонів серійних авто

Мешканка американського штату Вірджинія виграла $100 тис. у лотерею, передає UPI.

Ім'я переможниці - Христина ЛаБомбард. Вона використала в лотерейному білеті комбінацію чисел: 3-8-14-20-29.

«Це - номери моїх улюблених водіїв, що входять в NASCAR (Національна Асоціація перегонів серійних автомобілів, - ред.)», - уточнила американка.

Переможниця витратить грошовий приз на покупку автомобіля.

Як повідомлялось, безробітний чоловік з американського штату Нью-Джерсі зірвав джекпот у лотерею Mega Millions в розмірі $273 млн. Щасливчик, якого звуть Майк Вірскі, заявив, що хоче нагородити таємничу людину, яка 7 березня повернула його квитки продавцю, після того як він забув їх на касі, зосередившись на своєму мобільному телефоні. Коли Вірський повернувся до магазина і заявив, що квитки належать йому, їх віддали співробітники магазину. Тепер володар величезних статків збирається віддячити чесній людині, яка могла стати мультимільйонером, привласнивши його квиток. Як саме, він не повідомив.