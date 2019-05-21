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    Нові технології: відтепер е-квиток можна додати до Apple Wallet

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    Придбаний QR-квиток можна додати до Apple Wallet - Нові технології: відтепер е-квиток можна додати до Apple Wallet
    Придбаний QR-квиток можна додати до Apple Wallet

    Нова можливість дозволить зробити процес сплати за проїзд у громадському транспорті зручнішим

    Власники транспортних карток Kyiv Smart Card, що користуються смартфонами на базі iOS, тепер мають можливість додати придбаний QR-квиток до Apple Wallet. Про це інформують у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій.

    Нова можливість дозволить зробити процес сплати за проїзд у громадському транспорті ще зручнішим, зазначили у Київській міській держадміністрації.

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    Для того, щоб додати QR-квиток, необхідно:

    • Зайти в Особистий кабінет киянина: https://my.kyivcity.gov.ua/eticket.
    • Придбати QR-квиток у розділі «Електронний квиток».
    • Обрати опцію «Додати до Apple Wallet».
    • Відсканувати камерою смартфону QR-код з посиланням на скачування файлу з QR-квитком.
    • Підтвердити на смартфоні додавання QR-квитку до Apple Wallet.

    «До Департаменту надходили звернення від пасажирів із проханням створити відповідний функціонал. Ми реалізували таку можливість. Тепер, щоб сплатити за проїзд, треба лише обрати у Apple Wallet доданий QR-квиток та піднести iphone або Apple Watch до валідатора. Із часом подібна можливість з’явиться і у власників смартфонів на операційній системі Android», – зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

    Як повідомлялося, Кyiv smart card діє як у метрополітені, так і в наземному транспорті – автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері.

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