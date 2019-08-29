Для чого американцям підтримувати Київ, який намагається задружитися з Росією?

Джон Болтон

Раптова зміна позиції Джона Болтона відносно допомоги Україні можлива лише тому, що він дещо знає про зміну позиції України на російському напрямку

У склад групи, яка переглядає розмір допомги США для України, входить радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон.

Він чи не найрадикальніший антиросійський яструб в апараті Білого дому. Він, будучи ще в апараті Джорджа Буша, домагався, щоб Україні надали План дій щодо членства в НАТО. Себто він є давній прихильник України. Недавно він був в Києві і зустрічався із Зеленським.



Раптова зміна його позиції відносно допомоги Україні можлива лише тому, що він дещо знає про зміну позиції України на російському напрямку.

Непрямі ознаки того, що вектор намагаються зінити, ми спостерігаємо вже від приходу Зеленського до влади. От і постає питання: а для чого американцям підтримувати Київ, який намагається задружитися з Росією?

Джерело: блог Юрія Луканова

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