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    У світі

    ВООЗ скерує до Китаю місію, щоб з’ясувати походження коронавірусу

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    <span>Тривають суперечки про місце і причини виникнення коронавірусу</span> - ВООЗ скерує до Китаю місію, щоб з’ясувати походження коронавірусу
    Тривають суперечки про місце і причини виникнення коронавірусу

    У місії візьмуть участь наукові представники з різних країн

    Всесвітня організація охорони здоров’я має намір відправити до Китаю місію для вивчення походження коронавірусу.

    Про це під час брифінгу заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан.

    «Ми перебуваємо в процесі обговорення з нашими колегами з Китаю. Наскільки я розумію, поки що конкретної дати наукової місії не визначено», — сказав він.

    За його словами, в місії візьмуть участь наукові представники з різних країн.

    У свою чергу, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус зазначив, що завдяки вивченню походження вірусу можна буде запобігти його появі в майбутньому.

    Поширення коронавірусу почалося в грудні 2019 року в місті Вухань у Китаї.

    Зараз тривають суперечки про місце і причини виникнення коронавірусу.

    За даними китайських ЗМІ, першою людиною, у якої підтвердився коронавірус, була продавчиня креветок на ринку морепродуктів Хуанань в китайському місті Вухань.

    Всесвітня організація охорони здоров’я підтримувала цю версію, але недавно допустила, що поширення коронавірусної інфекції могло початися і не на ринку у Вухані.

    Нагадаємо, провідний епідеміолог Китаю визнав, що влада занижувала статистику щодо Covid-19.

    До слова, вчені виявили зростання випадків смерті серед госпіталізованих пацієнтів з Covid-19, які приймали протималярійні ліки гідроксихлорохін і хлорохін. Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування препаратів.

    Китай ВООЗ коронавірус
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