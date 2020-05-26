ВООЗ скерує до Китаю місію, щоб з’ясувати походження коронавірусу



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Тривають суперечки про місце і причини виникнення коронавірусу

У місії візьмуть участь наукові представники з різних країн

Всесвітня організація охорони здоров’я має намір відправити до Китаю місію для вивчення походження коронавірусу.

Про це під час брифінгу заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан.

«Ми перебуваємо в процесі обговорення з нашими колегами з Китаю. Наскільки я розумію, поки що конкретної дати наукової місії не визначено», — сказав він.

За його словами, в місії візьмуть участь наукові представники з різних країн.

У свою чергу, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус зазначив, що завдяки вивченню походження вірусу можна буде запобігти його появі в майбутньому.

Поширення коронавірусу почалося в грудні 2019 року в місті Вухань у Китаї.

Зараз тривають суперечки про місце і причини виникнення коронавірусу.

За даними китайських ЗМІ, першою людиною, у якої підтвердився коронавірус, була продавчиня креветок на ринку морепродуктів Хуанань в китайському місті Вухань.

Всесвітня організація охорони здоров’я підтримувала цю версію, але недавно допустила, що поширення коронавірусної інфекції могло початися і не на ринку у Вухані.

Нагадаємо, провідний епідеміолог Китаю визнав, що влада занижувала статистику щодо Covid-19.

До слова, вчені виявили зростання випадків смерті серед госпіталізованих пацієнтів з Covid-19, які приймали протималярійні ліки гідроксихлорохін і хлорохін. Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування препаратів.