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    Тестування киян на коронавірус: показник охоплення перевищує норму в чотири рази

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    У Києві збільшили кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести - Тестування киян на коронавірус: показник охоплення перевищує норму в чотири рази
    У Києві збільшили кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести
    Фото ілюстративне

    У середньому на добу в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України досліджують понад 700 зразків

    Показник охоплення тестуванням на коронавірус мешканців Києва перевищує норму в чотири рази та становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб на 100 тисяч. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Хочу зазначити, що ми збільшили кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести. А усього за період пандемії тільки мобільні бригади медиків відібрали майже 14 тисяч зразків біоматеріалу», - розповів мер.

    За його словами, тільки в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили понад 25 200 зразків біоматеріалу.

    «У середньому за добу в центрі досліджують понад 700 зразків. Протягом минулої доби, наприклад, дослідили майже 1200 зразків біоматеріалу, - сказав мер. - Показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21584
    • Хворіють
      13365
    • Одужали
      7575
    • Померли
      644

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня, у Києві підтверджено 2710 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

    Столична влада зняла карантинні обмеження у трьох монастирях Києва.

    Віталій Кличко Київ лікарня епідемія кияни коронавірус
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