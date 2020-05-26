Тестування киян на коронавірус: показник охоплення перевищує норму в чотири рази



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві збільшили кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести Фото ілюстративне

У середньому на добу в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України досліджують понад 700 зразків

Показник охоплення тестуванням на коронавірус мешканців Києва перевищує норму в чотири рази та становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб на 100 тисяч. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу зазначити, що ми збільшили кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести. А усього за період пандемії тільки мобільні бригади медиків відібрали майже 14 тисяч зразків біоматеріалу», - розповів мер.

За його словами, тільки в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили понад 25 200 зразків біоматеріалу.

«У середньому за добу в центрі досліджують понад 700 зразків. Протягом минулої доби, наприклад, дослідили майже 1200 зразків біоматеріалу, - сказав мер. - Показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб».

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня, у Києві підтверджено 2710 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

Столична влада зняла карантинні обмеження у трьох монастирях Києва.