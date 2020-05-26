Тестування киян на коронавірус: показник охоплення перевищує норму в чотири рази
У середньому на добу в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України досліджують понад 700 зразків
Показник охоплення тестуванням на коронавірус мешканців Києва перевищує норму в чотири рази та становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб на 100 тисяч. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«Хочу зазначити, що ми збільшили кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести. А усього за період пандемії тільки мобільні бригади медиків відібрали майже 14 тисяч зразків біоматеріалу», - розповів мер.
За його словами, тільки в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили понад 25 200 зразків біоматеріалу.
«У середньому за добу в центрі досліджують понад 700 зразків. Протягом минулої доби, наприклад, дослідили майже 1200 зразків біоматеріалу, - сказав мер. - Показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб».
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Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня, у Києві підтверджено 2710 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.
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