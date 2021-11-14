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    Україна отримала від США технічну допомогу для армії

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    Четверта партія допомоги надана в рамках додаткової підтримки у сфері безпеки<br /><br /> - Україна отримала від США технічну допомогу для армії
    Четверта партія допомоги надана в рамках додаткової підтримки у сфері безпеки

    Фото: Тwitter.com/USEmbassyKyiv

    80 тонн боєприпасів для Збройних сил прибуло в Київ

    Україна отримала чергову партію технічної допомоги від уряду США. Це четверта партія для Збройних сил в рамках додаткової допомоги у сфері безпеки. Про це повідомляє посольство США в Україні в Twitter.

    «14 листопада Україна отримала з США приблизно 80 тонн боєприпасів. Це була четверта поставка США в рамках додаткової допомоги в розмірі 60 млн доларів, яку президент Джо Байден направив в Україну в серпні, що демонструє відданість успіху стабільної, демократичної і вільної України», – йдеться в повідомленні.

    Перша партія, що включала медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження, прибула 10 жовтня.

    Нагадаємо, 31 серпня, Сполучені Штати Америки поообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

    Також Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.

    До слова, Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США.

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    Теги: США посольство Україна президент
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    Україна отримала від США технічну допомогу для армії