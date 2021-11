Україна отримала від США технічну допомогу для армії

Україна отримала чергову партію технічної допомоги від уряду США. Це четверта партія для Збройних сил в рамках додаткової допомоги у сфері безпеки. Про це повідомляє посольство США в Україні в Twitter.

«14 листопада Україна отримала з США приблизно 80 тонн боєприпасів. Це була четверта поставка США в рамках додаткової допомоги в розмірі 60 млн доларів, яку президент Джо Байден направив в Україну в серпні, що демонструє відданість успіху стабільної, демократичної і вільної України», – йдеться в повідомленні.

On Nov 14, received the delivery of approx 80,000 kilos of ammunition from . Part of the up to $60 mln in addtl security assistance directed by President Biden to in Aug, it is a demonstration of commitment to the success of a stable, democratic, & free . pic.twitter.com/nu8jezAcOh