Американські студенти зумисне заражалися Covid-19, щоб продавати антитіла



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Вартість однієї порції плазми становила $100-200

Через такий бізнес тепер студентам загрожує відрахування

Студенти американського приватного університету Брігама Янга організували нетиповий «бізнес». Вони навмисно заражалися коронавірусом, аби перехворіти на нього, а потім за гроші продавати плазму з антитілами до COVID-19. Про це йдеться на сайті університету.

За даними керівництва закладу, ця схема почалася тоді, коли в університеті оголосили, що платитимуть гроші за плазму людей, що перехворіли на коронавірус, оскільки у місцевих центрах не вистачало донорів.

Вартість однієї порції плазми становила $100-200.

«Університет стривожений розповідями облич, які умисно наражали себе та інших людей на ризик коронавірусу з бажанням заразитися хворобою. Університет засуджує таку поведінку та активно шукає докази таких випадків серед студентів. У випадку доказів вони будуть усунуті від навчання або відраховані», – зазначило керівництво закладу.

Нагадаємо, влітку у США студенти в розпал епідемії навмисно влаштували вечірки, щоб заразитися коронавірусом. Як з'ясувалося, учні спеціально збиралися разом і влаштовували своєрідні змагання. Вигравала у них та людина, яка першою з присутніх на вечірці заражалася коронавірусом. За це вона мала отримати гроші: присутні на вечірці спеціально скидалися на «головний приз».