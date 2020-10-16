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    Американські студенти зумисне заражалися Covid-19, щоб продавати антитіла

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    Вартість однієї порції плазми становила $100-200 - Американські студенти зумисне заражалися Covid-19, щоб продавати антитіла
    Вартість однієї порції плазми становила $100-200

    Через такий бізнес тепер студентам загрожує відрахування

    Студенти американського приватного університету Брігама Янга організували нетиповий «бізнес». Вони навмисно заражалися коронавірусом, аби перехворіти на нього, а потім за гроші продавати плазму з антитілами до COVID-19. Про це йдеться на сайті університету. 

    За даними керівництва закладу, ця схема почалася тоді, коли в університеті оголосили, що платитимуть гроші за плазму людей, що перехворіли на коронавірус, оскільки у місцевих центрах не вистачало донорів. 

    Вартість однієї порції плазми становила $100-200. 

    «Університет стривожений розповідями облич, які умисно наражали себе та інших людей на ризик коронавірусу з бажанням заразитися хворобою. Університет засуджує таку поведінку та активно шукає докази таких випадків серед студентів. У випадку доказів вони будуть усунуті від навчання або відраховані», – зазначило керівництво закладу. 

    Нагадаємо, влітку у США студенти в розпал епідемії навмисно влаштували вечірки, щоб заразитися коронавірусом. Як з'ясувалося, учні спеціально збиралися разом і влаштовували своєрідні змагання. Вигравала у них та людина, яка першою з присутніх на вечірці заражалася коронавірусом. За це вона мала отримати гроші: присутні на вечірці спеціально скидалися на «головний приз».

    США бізнес коронавірус
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