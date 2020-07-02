У США студенти в розпал епідемії навмисно влаштували вечірки, щоб заразитися коронавірусом



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Студенти у кафе міста Таскалусі в США організовували «коронавірусні вечірки»

Студенти проводили своєрідні змагання

Студенти навмисно організовували «коронавірусні вечірки» в американському місті Таскалуса, штат Алабама, в розпал епідемії. Про це повідомляє ABC News з посиланням на чиновницю міської ради Соню Маккінстрі (Sonya McKinstry).

Як з'ясувалося, учні спеціально збиралися разом і влаштовували своєрідні змагання. Вигравала у них та людина, яка першою з присутніх на вечірці заражалася коронавірусом. За це вона мала отримати гроші: присутні на вечірці спеціально скидалися на «головний приз».

Спочатку влада Таскалуса вважала, що «це були просто чутки», однак, провівши розслідування, переконалися, що таке справді відбувалося. При цьому вечірки дійсно відвідували і люди, які мали позитивний результат тесту на коронавірус. МакКінстрі підкреслила, що подібна ситуація небезпечна. За її словами, багато підлітків відвідували «Covid-вечірки», навіть не знаючи, що там відбувається . Водночас достеменно невідомо, чи захворів хтось саме після контакту з інфікованими.

У зв'язку з цим прессекретар Департаменту охорони здоров'я штату Алабама Еррол Шіхан (Arrol Sheehan) нагадав про обов'язкове дотримання наказу, який зобов'язує перебувати на двотижневому карантині людей з позитивним результатом тесту на коронавірус. Він нагадав, що кожне порушення карається штрафом на суму до 500 доларів.

Таскалуса - сьоме за величиною місто в Алабамі. Загалом штаті Алабама коронавірусом заразилися понад 38 тисяч осіб, при цьому понад 10 тисяч з них – за останні два тижні, трохи менше тисячі померли. В окрузі Таскалуса зареєстровано понад 2 тисячі хворих і близько 40 померлих від Covid-19.

У світі станом на ранок 2 липня 2020 року інфіковано 10 664 433 особи. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США). Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 515 646, одужали 5 451 472 людини.

У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю заражених Covid-19 входять США, Бразилія і Росія. Так, у США виявлено 2 686 258 випадків коронавірусу (128 062 летальних випадків), в Бразилії - 1 448 753 випадків (60 632 летальних випадків), у Росії - 653 479 випадків (9521 летальний результат).

Коронавірус в Україні

Всього 45887

Хворіють 24649

Одужали 20053

Померли 1185

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В Україні станом на 2 липня 45 887 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 889 нових випадків, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР.