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    У світі

    У США студенти в розпал епідемії навмисно влаштували вечірки, щоб заразитися коронавірусом

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    <p>Студенти у кафе міста Таскалусі в США організовували &laquo;коронавірусні вечірки&raquo;</p> - У США студенти в розпал епідемії навмисно влаштували вечірки, щоб заразитися коронавірусом

    Студенти у кафе міста Таскалусі в США організовували «коронавірусні вечірки»

    Студенти проводили своєрідні змагання

    Студенти навмисно організовували «коронавірусні вечірки» в американському місті Таскалуса, штат Алабама, в розпал епідемії. Про це повідомляє ABC News з посиланням на чиновницю міської ради Соню Маккінстрі (Sonya McKinstry).

    Як з'ясувалося, учні спеціально збиралися разом і влаштовували своєрідні змагання. Вигравала у них та людина, яка першою з присутніх на вечірці заражалася коронавірусом. За це вона мала отримати гроші: присутні на вечірці спеціально скидалися на «головний приз».

    Спочатку влада Таскалуса вважала, що «це були просто чутки», однак, провівши розслідування, переконалися, що таке справді відбувалося. При цьому вечірки дійсно відвідували і люди, які мали позитивний результат тесту на коронавірус. МакКінстрі підкреслила, що подібна ситуація небезпечна. За її словами, багато підлітків відвідували «Covid-вечірки», навіть не знаючи, що там відбувається . Водночас достеменно невідомо,  чи захворів хтось саме після контакту з інфікованими.

    У зв'язку з цим прессекретар Департаменту охорони здоров'я штату Алабама Еррол Шіхан (Arrol Sheehan) нагадав про обов'язкове дотримання  наказу, який зобов'язує перебувати на двотижневому карантині людей з позитивним результатом тесту на коронавірус. Він нагадав, що кожне порушення карається штрафом на суму до 500 доларів.

    Таскалуса - сьоме за величиною місто в Алабамі. Загалом штаті Алабама коронавірусом заразилися понад 38 тисяч осіб, при цьому понад 10 тисяч з них – за останні два тижні, трохи менше тисячі померли.  В окрузі Таскалуса зареєстровано понад 2 тисячі хворих і близько 40 померлих від Covid-19.

    У світі станом на ранок 2 липня 2020 року інфіковано 10 664 433 особи. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США). Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 515 646, одужали 5 451 472 людини.

    У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю заражених Covid-19 входять США, Бразилія і Росія. Так, у США виявлено 2 686 258 випадків коронавірусу (128 062 летальних випадків), в Бразилії - 1 448 753 випадків (60 632 летальних випадків), у Росії - 653 479 випадків (9521 летальний результат).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    В Україні станом на 2 липня 45 887 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 889 нових випадків, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР.

    здоров'я США студенти розслідування влада коронавірус
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