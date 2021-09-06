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    Американський баскетболіст розказав, як ходив із Путіним до нічного клубу

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    Деніс Родман відомий своїми епатажними витівками - Американський баскетболіст розказав, як ходив із Путіним до нічного клубу
    Деніс Родман відомий своїми епатажними витівками
    Фото з відкритих джерел

    Диктатор вразив спортсмена

    Американський спортсмен Денніс Родман в ефірі Full Send Podcast розповів про свій візит до Росії та спілкування із Володимиром Путіним.

    Родман пригадав свої враження від часу, проведеного разом із російським диктатором.

    «Він просто крутий. У нас був десяток Bentley. Ми роз'їжджали клубами. В одному з них було близько 30 російських дівчат. Вони – неймовірно гарячі. Мабуть, найкрасивіші у світі», – описує спортсмен вечірку із господарем Кремля.

    Зазначимо, що Денніс Родман – американський баскетболіст, гравець NBA, який у складі різних команд 5 разів ставав чемпіоном асоціації. Після завершення спортивної кар’єри знімався у кіно, займався професійним реслінгом, написав книгу, вів своє шоу на телебаченні.

    У 2013 році Родман відвідував Північну Корею на запрошення Кім Чен Ина спільно з американською баскетбольною виставковою командою «Гарлем Глобтроттерс». За словами спортсмена, вони з політиком провели «дику» ніч в компанії «гарненьких дівчат і горілки».

    Попри критику з боку американської преси та правозахисників, Родман підтримує контакти з Кім Чен Ином, називає його своїм другом, а візити в Північну Корею вважає частиною «баскетбольної дипломатії». Одночасно спортсмен підкреслює, що питання політики його не цікавлять.

    Нагадаємо, нещодавно російський спортсмен, який виступав на Олімпіаді в Токіо, попався на допінгу.

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    Теги: спорт Путін баскетбол
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    Американський баскетболіст розказав, як ходив із Путіним до нічного клубу