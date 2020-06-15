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    «Вважаю себе більше росіянином, ніж українцем», - спортсмен із Києва, який зібрався міняти паспорт

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    Дмітрій Пашицький зізнається, що Росія йому рідніша - «Вважаю себе більше росіянином, ніж українцем», - спортсмен із Києва, який зібрався міняти паспорт
    Дмітрій Пашицький зізнається, що Росія йому рідніша
    Фото - ВК «Кузбас»

    Дмітрій Пашицький очікує на запрошення з лав збірної РФ

    Уродженець Києва, волейболіст Дмітрій Пашицький, як уже повідомляв «Главком», близький до прийняття російського громадянства. Тепер спортсмен, який був чемпіоном Росії у складі «Кузбаса», а нині перейшов у «Зеніт із Санкт-Петрбурга, підтвердив це в інтерв’ю «Совєцкому спорту».

    «Я вважаю себе більше росіянином, ніж українцем, - каже Дмітрій. - Російська – це моя рідна мова. Я виріс в російському середовищі. У мене багато родичів в Росії, в Іркутську... Життя – непередбачувана штука, тому щось глобальне загадувати не варто. Але, звичайно, я не виключаю, що залишуся жити в Росії».

    Також Пашицький заявив, що з радістю зіграє за збірну РФ.

    «Я завжди готовий, - по-піонерськи відповів на питання такого характеру Дмітрій. – Річ тільки в тому, чи потрібні мої послуги збірній. Російські центральні блокуючі – на мій погляд, найкращі в світі. Так що тренерам збірної є з кого вибирати. Але якщо раптом покличуть – приїду за першим покликом».

    Дмітрій Пашицький вважається одним із найкращих гравців першого темпу в російському чемпіонаті.

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