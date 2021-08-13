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    Російський спортсмен, який виступав на Олімпіаді в Токіо, попався на допінгу

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    На цьогорічній Олімпіаді Ігор Полянський посів 43-е місце в індивідуальних змаганнях та 14-е місце у складі команди ОКР - Російський спортсмен, який виступав на Олімпіаді в Токіо, попався на допінгу
    На цьогорічній Олімпіаді Ігор Полянський посів 43-е місце в індивідуальних змаганнях та 14-е місце у складі команди ОКР
    Фото: Getty Images

    На даний момент росіянин відсторонений від змагань

    Російський тріатлоніст Ігор Полянський, який брав участь в Олімпійських іграх в Токіо, попався на допінгу. Тест росіянина дав позитивний результат на рекомбінантний еритропоетин (рЕПО), повідомляється на офіційному сайті Міжнародного союзу тріатлону.

    Зазначається, що Полянський здав пробу 21 липня, перебуваючи на зборі під час підготовки до Олімпіади.

    На даний момент росіянин відсторонений від змагань. Він може оскаржити відсторонення і запросити розтин допінг-проби Б.

    На Олімпіаді-2020 Полянський посів 43-е місце в індивідуальних змаганнях та 14-е місце у складі команди ОКР.

    Варто відзначити, що ЕПО (еритропоетин) вважається одним з найсерйозніших видів допінгу, який не може потрапити в організм випадковим чином.

    Як відомо, Україна показала найгірший результат в медальному заліку на Олімпіадах. Медальний залік виграли США, чиї спортсмени назбирали 103 нагороди. До трійки найкращих також увійшли Китай та Японія.

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    Теги: Росія спорт допінг Олімпіада триатлон еритропоетин
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    Російський спортсмен, який виступав на Олімпіаді в Токіо, попався на допінгу