Спортсмен, стронгмен і просто нардеп: Василь Вірастюк йде в політику

На тому ж окрузі №87 боротися за депутатський мандат від партії «ЄС» буде Маруся Звіробій

Український силач Василь Вірастюк став кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» на довиборах у Верховну Раду на окрузі №87.



Про це повідомила заступник голови фракції монобільшості Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

«Щойно партія «Слуга народу» на своєму з’їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі № 87, що в Івано-Франківській області», – написала вона.

Кравчук нагадала, що Вірастюк – відомий спортсмен та актор, народився і виріс в Івано-Франківську.

«Мабуть, кожному він відомий як найсильніша людина світу. А ще Василь Вірастюк очолює тренерський склад Invictus Games: Team Ukraine та займається реабілітацією ветеранів. І тепер хоче допомагати їм на державному рівні», – зазначила вона.

Нагадаємо, на тому ж окрузі №87 боротися за депутатський мандат від партії «Європейська солідарність», буде ветеранка АТО, активістка і волонтерка Маруся Звіробій.

До слова, Петро Порошенко закликав демократичні сили підтримати Марусю Звіробій на виборах в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» на з'їзді має висунути кандидатів на довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87.

Центральна виборча комісія призначила довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87 на неділю, 28 березня 2021 року.

Народні депутати Зіновій Андрійович та Руслан Требушкін, обрані в цих округах, склали депутатські мандати, оскільки були обрані на посади на місцевих виборах у 2020 році.