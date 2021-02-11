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    Політика

    Спортсмен, стронгмен і просто нардеп: Василь Вірастюк йде в політику

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    Партія &laquo;Слуга народу&raquo; обрала направду сильного кандидата в депутати - Спортсмен, стронгмен і просто нардеп: Василь Вірастюк йде в політику
    Партія «Слуга народу» обрала направду сильного кандидата в депутати
    Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

    На тому ж окрузі №87 боротися за депутатський мандат від партії «ЄС» буде Маруся Звіробій

    Український силач Василь Вірастюк став кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» на довиборах у Верховну Раду на окрузі №87.

    Про це повідомила заступник голови фракції монобільшості Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

    «Щойно партія «Слуга народу» на своєму з’їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі № 87, що в Івано-Франківській області», – написала вона.

    Кравчук нагадала, що Вірастюк – відомий спортсмен та актор, народився і виріс в Івано-Франківську.

    «Мабуть, кожному він відомий як найсильніша людина світу. А ще Василь Вірастюк очолює тренерський склад Invictus Games: Team Ukraine та займається реабілітацією ветеранів. І тепер хоче допомагати їм на державному рівні», – зазначила вона.

    Нагадаємо, на тому ж окрузі №87 боротися за депутатський мандат від партії «Європейська солідарність», буде ветеранка АТО, активістка і волонтерка Маруся Звіробій.

    До слова, Петро Порошенко закликав демократичні сили підтримати Марусю Звіробій на виборах в Івано-Франківській області.

    Нагадаємо, партія «Слуга народу» на з'їзді має висунути кандидатів на довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87.

    Центральна виборча комісія призначила довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87 на неділю, 28 березня 2021 року.

    Народні депутати Зіновій Андрійович та Руслан Требушкін, обрані в цих округах, склали депутатські мандати, оскільки були обрані на посади на місцевих виборах у 2020 році.

    Теги: вибори депутат партії актор партія Слуга народу Василь Вірастюк Євгенія Кравчук
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