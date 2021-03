У США за контрабанду підробних ліків засудили двох громадян України

У США за ввезення та контрабанду до країни підробних препаратів проти раку та гепатиту С засуджено двох громадян України, 36-річного Максима Нєнадова та 34-річного Володимира Ніколаєнка.

Про це мовиться у заяві Мін’юсту США.

Як повідомляється, у липні минулого року вони визнали себе винними, а Нєнадов також визнав себе винним у ввезенні до США препаратів із невірним маркуванням.

Нєнадова, власника базованої в Україні компанії «Здорова нація», та його підлеглого Ніколаєнка засуджено до 71-го та 33-х місяців позбавлення волі у федеральній в’язниці США.

Очікується, що після завершення терміну покарання, буде розглядатись питання депортації чоловіків до України.

Міністерство юстиції США зазначає, що українців було затримано 30 квітня 2019 року після того, як вони прибули до США з України для обговорення майбутніх незаконних поставок медичних препаратів. З того часу вони перебувають під вартою.

Як відзначав Мін’юст у липні 2020 року, правоохоронці США здійснили низку закупівель підробних, або непогоджених лікарських препаратів: препарату від раку Keytruda, онкологічного продукту Abraxane та ліків від гепатиту С Epclusa. Повідомляється, що американські правоохоронці почали спілкуватись із Нєнадовим з приводу незаконного продажу препарату Keytruda у червні 2018 року.

