Анкара хоче, аби Москва допомогла турецьким солдатам у Сирії



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27 серпня у РФ Путін та Ердоган проведуть зустріч

3,6 млн. сирійських біженців знайшли притулок в Туреччині із 2011 року

В рамках зустрічі лідерів Туреччини і РФ, яка пройде сьогодні в Жуковському, Анкара хотіла б гарантувати безпеку своїх солдат, які знаходяться на північному-заході Сирії, в умовах наступу сил Дамаску в цій частині країни. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Анкара погрожує застосуванням сили у відповідь, якщо її військові будуть атаковані сирійськими військами. Всього Туреччина має 12 спостережних пунктів в Сирії, які використовуються для моніторингу угоди із деескалації від вересня 2018 року. Один із цих пунктів – в районі населеного пункту Морек – потрапив в оперативне оточення в рамках наступу сил Дамаску.

Також на думку турецької сторони новий наступ може спричини гуманітарну кризу через спричинення нового потоку сирійських біженців до Туреччини.

Новий наступ Дамаску, який триває із квітня 2019 року, вже спричинив новий потік біженців чисельністю 500 тисяч осіб, який рухається на північ сирійської провінції Ідліб і до кордону із Туреччиною. Із початку громадянської війни в Сирії Туреччина прийняла 3,6 млн. біженців із цієї арабської країни.

Напередодні у Сирії загинули дев'ятеро людей через атаки військ Асада і російських союзників. Зазначається, що Туреччина та Росія домовилися у вересні минулого року перетворити Ідліб у зону деескалації, де воєнні дії прямо заборонені.

Однак сирійський режим та його союзники послідовно порушували умови припинення вогню, розпочавши часті атаки всередині зони.

Наразі у зоні деескалації проживає близько 4 млн мирних жителів.