Степанов анонсував появу української вакцини через рік



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Українська Covid-вакцина може з'явитися через рік - Степанов

Спочатку вакцина повинна пройти три фази досліджень, а також необхідно знайти, де її виробляти, пояснив міністр

Українська вакцина від коронавірусу може з'явитися через рік після завершення досліджень. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в понеділок, 26 жовтня.

«Нам потрібно пройти великий шлях, щоб кандидат на вакцину став вже вакциною. Для цього треба пройти три фази клінічних досліджень. Зараз підбирається в Україні необхідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо очікування наші збудуться, і обраний виробник і шлях ми пройдемо нормально, то вже приблизно через рік ми можемо отримати оригінальну українську вакцину від Covid-19», – сказав Степанов.

За його словами, незважаючи на те, що в розробці вакцини беруть участь американські компанії, кандидат на вакцину – саме український.

Він додав, що попередні дослідження кандидата на вакцину проводилися в лабораторіях Туреччини і США, оскільки в Україні лише відновлюються лабораторії такого типу захисту.

Нагадаємо, що в Україні з’явилися тести на коронавірус, які роблять за 15 хвилин.

Раніше повідомлялося, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Крім того, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.