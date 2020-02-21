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    Антикорупційний суд відмовив Бернацькій у пом'якшенні запобіжного заходу

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    <span>Наталія Бернацька фігурує у справі про розкрадання коштів</span> - Антикорупційний суд відмовив Бернацькій у пом'якшенні запобіжного заходу
    Наталія Бернацька фігурує у справі про розкрадання коштів
    Фото: minjust.gov.ua

    Пдозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн

    Колишній заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій відмовили в зміні запобіжного заходу у так званій справі «Золотого мандарина». Про це повідомляє пресслужба Судової влади України.

    Зазначається, що за результатами судового розгляду колегія суддів постановила відмовити у задоволені апеляційних скарг захисників та залишити в силі ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

    «21 лютого 2020 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скарги захисників підозрюваної на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 лютого 2020 року, якою до підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн.», - йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, цього тижня Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 7 млн гривень. Також на Бернацьку поклали обов'язки прибувати до слідчого або прокурора за першим викликом, повідомляти про зміну місця проживання і здати закордонний паспорт.

    7 лютого Бернацька внесла заставу 7 млн гривень. Також жінка здала паспорт для виїзду за кордон.

    Нагадаємо, працівники Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру шістьом особам у справі «Золотий Мандарин Ойл», серед яких і експерша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 КК України.

    За версією правоохоронних органів, діями підозрюваних завдано збитків Державному бюджету на понад 54 млн грн.

    Згідно з частиною першою статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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