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    Колишня перша заступниця міністра юстиції внесла заставу 7 млн гривень

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    <span>Наталія Бернацька фігурує у справі про розкрадання коштів</span> - Колишня перша заступниця міністра юстиції внесла заставу 7 млн гривень
    Наталія Бернацька фігурує у справі про розкрадання коштів

    За словами адвоката, Наталія Бернацька здала паспорт для виїзду за кордон

    Колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька внесла заставу 7 млн грн. Про це повідомив її адвокат Євген Солодко.

    «Так (внесли заставу)», - сказав він.

    За його словами, також Бернацька здала паспорт для виїзду за кордон.

    Інших подробиць він не повідомив.

    Нагадаємо, працівники Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру шістьом особам у справі «Золотий Мандарин Ойл», серед яких і експерша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 КК України.

    За версією правоохоронних органів, діями підозрюваних завдано збитків Державному бюджету на понад 54 млн грн.

    Згідно з частиною першою статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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