Колишня перша заступниця міністра юстиції внесла заставу 7 млн гривень



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Наталія Бернацька фігурує у справі про розкрадання коштів

За словами адвоката, Наталія Бернацька здала паспорт для виїзду за кордон

Колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька внесла заставу 7 млн грн. Про це повідомив її адвокат Євген Солодко.

«Так (внесли заставу)», - сказав він.

За його словами, також Бернацька здала паспорт для виїзду за кордон.

Інших подробиць він не повідомив.

Нагадаємо, працівники Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру шістьом особам у справі «Золотий Мандарин Ойл», серед яких і експерша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 КК України.

За версією правоохоронних органів, діями підозрюваних завдано збитків Державному бюджету на понад 54 млн грн.

Згідно з частиною першою статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.