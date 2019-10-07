Антикорупційний суд закрив справу Гаврилової щодо незаконного збагачення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У вересні Лідію Гаврилову звільнили з посади голови Державної аудиторської служби Фото: Insider

Ексголова Держаудитслужби продовжує обвинувачуватись у вчиненні кримінального правопорушення через умисне недостовірне декларування

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо звинувачення колишньої голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової у незаконному збагаченні.

Про це 7 жовтня повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Колегія суддів Вищого антикорупційного суду під час розгляду питання про можливість призначення до розгляду обвинувального акту стосовно ексголови Державної аудиторської служби погодилась з позицією прокурора САП та постановила ухвалу про закриття кримінального провадження у частині, що стосується обвинувачення за ч. 3 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення), у зв’язку з визнанням неконституційною вказаної норми Кримінального кодексу України», - заявили в САП.

Зазначається, що з метою додержання передбаченого законом права учасників провадження на апеляційне оскарження цієї ухвали, за відповідною заявою сторони захисту судді ВАКС оголосили перерву в засіданні.

«Утім, ексголова Держаудитслужби продовжує обвинувачуватись у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (умисне недостовірне декларування)», - додали в САП.

Дата наступного судового засідання наразі невідома.

Нагадаємо, 29 вересня Кабінет міністрів України звільнив голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову.