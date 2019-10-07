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    Антикорупційний суд закрив справу Гаврилової щодо незаконного збагачення

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    У вересні Лідію Гаврилову звільнили з посади&nbsp;голови Державної аудиторської служби&nbsp; - Антикорупційний суд закрив справу Гаврилової щодо незаконного збагачення
    У вересні Лідію Гаврилову звільнили з посади голови Державної аудиторської служби 
    Фото: Insider

    Ексголова Держаудитслужби продовжує обвинувачуватись у вчиненні кримінального правопорушення через умисне недостовірне декларування

    Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо звинувачення колишньої голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової у незаконному збагаченні.

    Про це 7 жовтня повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    «Колегія суддів Вищого антикорупційного суду під час розгляду питання про можливість призначення до розгляду обвинувального акту стосовно ексголови Державної аудиторської служби погодилась з позицією прокурора САП та постановила ухвалу про закриття кримінального провадження у частині, що стосується обвинувачення за ч. 3 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення), у зв’язку з визнанням неконституційною вказаної норми Кримінального кодексу України», - заявили в САП.

    Зазначається, що з метою додержання передбаченого законом права учасників провадження на апеляційне оскарження цієї ухвали, за відповідною заявою сторони захисту судді ВАКС оголосили перерву в засіданні.

    «Утім, ексголова Держаудитслужби продовжує обвинувачуватись у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (умисне недостовірне декларування)», - додали в САП.

    Дата наступного судового засідання наразі невідома.

    Нагадаємо, 29 вересня Кабінет міністрів України звільнив голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову.

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