Антимонопольний комітет оштрафував Google на мільйон гривень

ТОВ «Гугл» все-таки подав затребувану інформацію, однак вже після порушення справи проти нього

ТОВ «Гугл» все-таки подав затребувану інформацію, однак вже після порушення справи проти нього

«Гугл» понад рік не надавав комітету інформацію, необхідну для розслідування

Антимонопольний комітет наклав штраф розміром у мільйон гривень на українську філію Google, ТОВ «Гугл», за неподання інформації у розслідуванні. Про це повідомила пресслужба АМКУ.

За інформацією відомства, Комітет веде розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку Google Мій бізнес. Саме у цій справі Google не надавав Комітету затребувану інформацію понад рік, що є обтяжуючими обставинами.

«Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливили виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, щодо своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції», – йдеться у заяві.

Водночас, у відомстві повідомили, що у Google необхідні дані зрештою надали, проте справу проти ТОВ за ненадання інформації на вимогу Комітету на той момент вже порушили. За словами Комітету, це також було враховано у накладеному штрафі.

Раніше АМКУ оштрафував АЗС групи Коломойського на 4,7 млрд. Мова йде про ТОВ ВТФ «Авіас», ТОВ «Торговий Дім «Авіас», ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн», ПАТ «Укртатнафта» та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ «Укрнафта»).

Також у березні Антимонопольний комітет оштрафував тютюнову компанію «Тедіс Україна» на понад 274 млн гривень. У компанії заявили, що будуть оскаржувати таке рішення в судовому порядку.