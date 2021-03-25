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    Американський експерт порадив відмовитися від популярного браузера

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    Експерт порадив не користуватися браузером Chrome - Американський експерт порадив відмовитися від популярного браузера
    Експерт порадив не користуватися браузером Chrome

    Американський фахівець з питань інформаційної безпеки порадив відмовитися від найпопулярнішого браузера в світі – Chrome

    Найпопулярніший браузер в світі – Google Chrome – краще видалити зі свого комп’ютера та смартфона. Таку пораду в своєму матеріалі для Forbes дав Зак Доффман, американський фахівець з питань інформаційної безпеки.

    За його словами, Chrome збирає більше даних про користувачів, ніж будь-який інший браузер, при цьому він пов’язує зібрану інформацію з ідентифікаторами користувачів.

    Решта браузерів також займаються збором даних про активність користувачів, включаючи історію пошуку і дані про місцезнаходження. Проте вони не можуть пов’язувати отриману інформацію з конкретними обліковими записами.

    В Google пояснюють такий підхід зручністю самих користувачів. Але Доффман впевнений, що для власників облікових записів це є порушенням конфіденційності.

    Сьогодні частка Chrome на світовому ринку браузерів складає майже 64%. На другому місці Safari з часткою близько 20%.

    Раніше експерти також назвали мобільні додатки, які найбільше збирають особистих даних користувачів. До трійки потрапили три відомі програми – Instagram, Facebook та LinkedIn. Дослідження також підкреслило той факт, що 80% додатків використовують дані користувачів для збуту власних продуктів, як через додаток, так і за його межами.

    Детально про це «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Теги: Google Forbes Chrome
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