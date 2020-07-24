  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Антимонопольний комітет заявив про сплату рекордного штрафу до держбюджету

    • Розсилка
    <p>Антимонопольний комітет&nbsp;оштрафував виробників сигарет за змову&nbsp;з монопольним дистриб'ютором&nbsp;</p> - Антимонопольний комітет заявив про сплату рекордного штрафу до держбюджету

    Антимонопольний комітет оштрафував виробників сигарет за змову з монопольним дистриб'ютором 

    Група компаній «Імперіал Тобакко» сплатила рекордний штраф у розмірі 460 млн гривень

    Господарський суд Києва відхилив позов компаній «Імперіал Тобакко Юкрейн» і «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» про визнання частково недійсними вимог антимонопольного комітету про стягнення штрафів за монопольну змову.

    У підсумку група компаній «Імперіал Тобакко» сплатила рекордний штраф у розмірі 460 млн гривень, йдеться на сайті Антимонопольного комітету України (АМКУ).

    «Антимонопольний комітет позитивно оцінює рішення групи компаній «Імперіал Тобакко» не затягувати судовий позов і сплатити штраф за порушення конкурентного законодавства», - йдеться в повідомленні.

    АМКУ сподівається, що й інші учасники судового процесу візьмуть приклад з групи.

    Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував виробників сигарет за змову з монопольним дистриб'ютором «Тедіс Україна» на загальну суму 6,5 млрд гривень.

    Серед оштрафованих компаній – «Філіп Морріс», «Джей Ті Інтернешнл», «Імперіал Тобакко Продакшн» і «Бритіш Американ Тобакко» (Прилуки) та інші.

    Пізніше стало відомо, що тютюнові компанії будуть судитися з АМКУ через рекордний штраф.

    суд економіка бюджет гроші Антимонопольний комітет тютюнові вироби штраф Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ