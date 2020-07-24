Антимонопольний комітет заявив про сплату рекордного штрафу до держбюджету



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Антимонопольний комітет оштрафував виробників сигарет за змову з монопольним дистриб'ютором

Група компаній «Імперіал Тобакко» сплатила рекордний штраф у розмірі 460 млн гривень

Господарський суд Києва відхилив позов компаній «Імперіал Тобакко Юкрейн» і «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» про визнання частково недійсними вимог антимонопольного комітету про стягнення штрафів за монопольну змову.

У підсумку група компаній «Імперіал Тобакко» сплатила рекордний штраф у розмірі 460 млн гривень, йдеться на сайті Антимонопольного комітету України (АМКУ).

«Антимонопольний комітет позитивно оцінює рішення групи компаній «Імперіал Тобакко» не затягувати судовий позов і сплатити штраф за порушення конкурентного законодавства», - йдеться в повідомленні.

АМКУ сподівається, що й інші учасники судового процесу візьмуть приклад з групи.

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував виробників сигарет за змову з монопольним дистриб'ютором «Тедіс Україна» на загальну суму 6,5 млрд гривень.

Серед оштрафованих компаній – «Філіп Морріс», «Джей Ті Інтернешнл», «Імперіал Тобакко Продакшн» і «Бритіш Американ Тобакко» (Прилуки) та інші.

Пізніше стало відомо, що тютюнові компанії будуть судитися з АМКУ через рекордний штраф.