Арахамія може очолити фракцію «Слуги народу» в Раді
«Слуга народу» визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів Ради
Четвертий номер виборчого списку «Слуги народу», підприємець і волонтер Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції «Слуги народу» у Верховній Раді, майбутні кандидати від партії також визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Арахамія пропонується на главу фракції», - повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в прес-службі «Слуги народу».
У фракції буде також 15 заступників голови.
У «Слузі народу» також визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.
Зокрема, на главу комітету у закордонних справах буде запропонований Богдан Яременко, а на голову комітету з євроінтеграції - Марія Мезенцева.
Опозиції планують віддати комітет з прав людини, який пропонується зробити «у більш розширеному форматі», і свободи слова.
Як повідомлялось, партія «Слуга народу» може обрати новим спікером Верховної Ради главу політичної сили Дмитра Разумкова.
Крім того, на посаду першого заступника спікера парламенту Разумков пропонуватиме представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука.