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    Арахамія може очолити фракцію «Слуги народу» в Раді

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    Підприємець і волонтер Давид Арахамія - Арахамія може очолити фракцію «Слуги народу» в Раді
    Підприємець і волонтер Давид Арахамія

    «Слуга народу» визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів Ради

    Четвертий номер виборчого списку «Слуги народу», підприємець і волонтер Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції «Слуги народу» у Верховній Раді, майбутні кандидати від партії також визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Арахамія пропонується на главу фракції», - повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в прес-службі «Слуги народу».

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    У фракції буде також 15 заступників голови.

    У «Слузі народу» також визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.

    Зокрема, на главу комітету у закордонних справах буде запропонований Богдан Яременко, а на голову комітету з євроінтеграції - Марія Мезенцева.

    Опозиції планують віддати комітет з прав людини, який пропонується зробити «у більш розширеному форматі», і свободи слова.

    Як повідомлялось, партія «Слуга народу» може обрати новим спікером Верховної Ради главу політичної сили Дмитра Разумкова. 

    Крім того, на посаду першого заступника спікера парламенту Разумков пропонуватиме представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука.

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