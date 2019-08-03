Потураєв: Фракція «Слуги народу» - українське суспільство в мініатюрі



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Радник президента Микита Потураєв Фото: facebook.com

Усередині однієї фракції ми повинні домовлятися так само, як і всередині України мусимо домовлятися, вважає Микита Потураєв

Фракція «Слуги народу» являє собою українське суспільство в мініатюрі. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав радник президента, №97 у списку «Слуги народу» Микита Потураєв, відповідаючи на питання, чи не є конфлікт між Давидом Арахамією і Олександром Дубінським ознакою майбутніх серйозніших розколів у фракції.

«Надіюся, що ні. Тому що фракція являє собою українське суспільство в мініатюрі, ідеальній соціологічний зріз. Тобто ми – це зріз України. А вона така, різна, у тому числі у цінностях. Усередині однієї фракції ми повинні домовлятися так само, як і всередині України мусимо домовлятися. Бо якщо ми не навчимося це робити всередині фракції, то як ми будемо ефективно виконувати свою місію по об’єднанню України», - пояснив Потураєв.

Також він заявив, що вже є група депутатів, які можуть зможуть виконувати роль внутрішнього миротворця у майбутній фракції «Слуги народу».

«Такі люди у нас є. Звичайно, у нас сформувалася група лідерів, окремі наші списочники їздили регіонами. Але у нас є яскраві мажоритарники. Тобто лідери є. Мінімум 20 таких людей я знаю. Вони можуть цю фракцію цементувати. Хоча, можливо, слово цементувати неправильне. Справжня політика – це політика життя, а не якогось застиглого монументу», - додав радник президента.

Потураєв також заявив, що не погоджував з керівництвом партії текст свого спічу, в якому він назвав майбутніх депутатів «всі ви – політично ніхто».

«Звичайно, це моя особиста підготовка… У нас не тоталітарна секта, щоби я погоджував те, що кажу. Є принципи партії, є задачі, які перед партією ставляться зараз, є задачі, які стоять перед кожним членом фракції. Моя задача – чітко звернути увагу людей на важливість виконання досягнення наших цілей», - наголосив політик.

Він впевнений, що його головний месидж почули. «Судячи з того, що мені дякували, – так (почули). Судячи з того, як ідуть заняття, – так. Судячи з того, як у нас пройшов перший ігровий модуль, на якому ми моделювали ситуації з реального життя, можу сказати, що почули», - підсумував він.

28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.